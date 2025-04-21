Эти сигналы нельзя игнорировать: когда отношения становятся ядовитыми и стоит поставить точку

По словам эксперта, иногда сигналы о том, что стоит заканчивать отношения, почти незаметны, но если внимательно прислушаться к себе - все становится очевидным.

Вот несколько моментов, когда стоит серьезно подумать о том, чтобы поставить точку:

Вы постоянно чувствуете напряжение

Не вместе спокойнее - а по отдельности. Вы не расслабляетесь в отношениях, а держитесь "в тонусе", чтобы не нарваться.

"Если отношения такие, что хочется бежать на край света и прятаться в темных пещерах, то стоит подумать об их окончании", - добавляет Виталий Курсик.

Вы чувствуете себя менее ценным/ценной

Ваши потребности обесцениваются, желания игнорируются, а самооценка медленно тает. Вы для партнера перестали быть приоритетом.

Вас перестают слышать

Вы уже говорили, объясняли, просили. А в ответ - тишина или агрессия. Иногда это хуже, чем ссора.

Вы меняетесь не в лучшую сторону

Становитесь раздраженным, уставшим, равнодушным. Отношения вытягивают из вас ресурс, а не добавляют.

Вам страшно

Не от будущего, а просто рядом.

"Страшно быть собой, страшно что-то сказать, страшно расслабиться. В таких случаях - не всегда нужен "еще один шанс", - добавляет специалист.

Иногда самое смелое и взрослое решение - это выйти из отношений. Не потому, что не любите.

"А потому, что больше не можете предавать себя. Потому что иногда точка - это не поражение, а начало нового предложения. Если вам трудно принять важное решение - вы всегда можете это обсудить со специалистом", - резюмирует Виталий Курсик.