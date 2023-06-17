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Эти вредные привычки разрушают шансы похудеть и получить стройное тело

Каких привычки избегать во время похудения (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вы хотите похудеть, важно быть в курсе правильных шагов, которые помогут весам двигаться в правильном направлении. Следует избегать некоторых привычек, которые сбивают вас с пути.

Об этом сообщает EatThis, NotThat!

Слишком много чего-то никогда не полезно, и здоровая пища не является исключением из правил. Некоторые здоровые продукты даже обладают высоким количеством калорий, поэтому важно контролировать порции.

Миндаль и авокадо являются здоровыми суперпродуктами, но все равно калорийные, поэтому можно превысить ежедневную норму.

Недостаточный сон

Качественный сон - это то, чем не следует пренебрегать, поскольку регулярное чувство усталости напрямую связано с увеличением веса.

Специалисты говорят, что слишком мало сна усиливает тягу к насыщенной пище с высоким содержанием углеводов. Сон дает телу нужное время для восстановления, сохранения энергии и восстановления работы мышц во время тренировок.

Алкоголь

Выпить вино во время просмотра реалити-шоу - это весело, но будьте осторожны, ведь алкоголь может сбить вас с колеи любой фитнес-цели, над которой вы работаете.

Употребление алкоголя влияет на синтез мышечного белка, что уменьшает возможность набора мышечной массы, нарушает сон и влечет за собой обезвоживание, что способствует увеличению веса.

Кроме того, после каждого приема алкоголя следует выпить полный стакан воды. Это поможет вывести токсины и увлажнить тело.

Недостаточное количество воды

Воду нужно включить в собственный рацион во время похудения. Все потому, что недостаточное увлажнение организма может повлечь за собой набор веса по нескольким причинам.

Во-первых, вода может помочь вам почувствовать сытость, уменьшая чувство голода. Значительное потребление воды способствует понижению массы тела и жира в организме.

Употребление достаточного количества воды также помогает организму выводить токсины.

Какие привычки следует ввести

Ходить пешком

Такие легкие кардиотренировки не только сжигают дополнительные калории, но и оказывают положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Главное - тратить на прогулки не менее 150 минут в неделю.

Ешьте больше белка

Продукты богаты белком не только питают вашу мышечную массу, но и дают ощущение сытости - чего не скажешь о сладостях и выпечке. Белок содержится не только в куриной груди, яйцах и сыре: его можно найти в орехах и бобах.

Съедайте по одному яблоку каждый день

Клетчатка также помогает контролировать голод и дает человеку чувство сытости, а содержащиеся в яблоках антиоксиданты препятствуют окислительным процессам в организме.

Раньше мы называли полезную украинскую ягоду, которая поможет похудеть.

Также мы писали, какие цвета одежды полнят и визуально подчеркивают проблемные места.

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