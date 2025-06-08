Эти вещи шокировали туристку в Турции: популярная страна полна ловушек

Американка Элисон Каплан вместе с подругами провела месяц в Турции, но признает - сделала несколько ошибок, которых точно не допустит в следующий раз. Она поделилась этим опытом, чтобы помочь другим не повторить ее шагов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Business Insider рассказывает о частых ошибках туристов в Турции, и как их избежать.

Не учли расположение аэропортов в Стамбуле

В Стамбуле действуют два международных аэропорта: IST - в европейской части города, и SAW - в азиатской. Это может создать неудобства для тех, кто не знает географических особенностей города.

Подруги Элисон прилетели в один аэропорт, но некоторые из них имели внутренние рейсы из другого. В результате им пришлось жить в разных отелях возле каждого из аэропортов.

"Мы все вылетели, но вынуждены были остановиться в разных районах - возле IST и возле SAW", - отметила туристка.

Не стоит менять валюту в аэропорту

Несмотря на плохой курс, Элисон решила обменять доллары на лиры прямо в аэропорту. Это показалось удобным, ведь она прибыла поздно и не хотела остаться без наличных. Но уже на следующий день она нашла обменники в городе с гораздо более выгодными условиями.

Кроме того, в Турции много банкоматов, и некоторые, например Halkbank, не берут комиссии. "После этой первой финансовой неудачи я снимала деньги только в банкоматах Halkbank, которые не взимали с меня никакой комиссии", - добавила она.

Турецкий чай может испортить сон

В первые дни в Турции Элисон активно пила местный черный чай - çay. Он был дешевым, вкусным и предлагался буквально везде - от ресторанов до стоматологических клиник. Она не сразу поняла, что в этом напитке достаточно много кофеина.

В средней чашке - более 40 мг, что почти половина от порции кофе. "Когда я посчитала, сколько кофеина употребила за день, сразу поняла, почему мой джетлаг такой сильный", - поделилась девушка.

Турецкий чай содержит слишком много кофеина (фото: Freepik.com)

Завышенные цены на сувениры на Гранд-базаре

Элисон увлеклась атмосферой Большого базара в Стамбуле и накупила сувениров. Ее поразили цветные ткани, ароматы специй и харизматичные продавцы. Но на следующий день, гуляя по району Кадыкей, она увидела те же товары по значительно более низким ценам.

Тогда девушка поняла, что переплатила. "Это место действительно завораживает, но в следующий раз я воздержусь от покупок именно там", - отметила она.

Не все продукты можно ввозить домой

После отдыха Элисон решила привезти с собой турецкие вкусности в качестве подарков. Большинство из них она смогла провезти, но ее большой мешок сушеной хурмы конфисковали на границе.

Оказалось, что многие сушеные фрукты не разрешено ввозить в США. Ей следовало проверить эти правила заранее. "Я была в отчаянии, когда пришлось оставить хурму в аэропорту по возвращению", - призналась путешественница.