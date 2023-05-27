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Эти вещи должны быть в вашем шкафу летом 2023 года: горячие тренды от Андре Тана

Что носить летом 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Летом в модные тренды ворвался монохром, яркий красный, необычные вырезы, а кроп-топы и открытый живот не думают сдавать свои позиции.

Как носить всю эту красоту, показал Андре Тан на своей странице Instagram.

Монохром в цвете

Монохром в цвете стал самым модным сочетанием этого сезона.

"Не бойтесь экспериментировать с образами в цвете - фуксия, глубокий темно-синий и темно-зеленый, и даже образы в монохромных принтах - смело добавляйте в свой гардероб!" - уверяет дизайнер.

Вырезы и открытый живот

Открытый живот стал главным трендом этого лета. Теперь это не только спущенные на бедра брюки и джинсы, но и открытые пуговицы кардиганов, а также разрезы в платьях и кожаных куртках.

"Обратите внимание на платья с фигурными вырезами без дополнительного декора и принта", - рекомендует Андре Тан.

Кроп-топы

По словам модного эксперта, кроп-топы, особенно в бельевом стиле, будут на пике популярности этого летнего сезона. Они идеально сочетаются с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками.

Дополнив образ пиджаком или рубашкой, вы можете создать более сбалансированный образ, сочетающий в себе сексуальность и сохраняющий загадку.

Прозрачность

Полупрозрачные платья, юбки и топы смело можно добавлять в свой гардероб этим летом.

Легкие и воздушные наряды, дополненные грубой обувью, создадут свежий и модный образ.

Яркий красный

Главное здесь - подобрать правильные сочетания. Красный сам по себе выступает достаточно самостоятельным, потому не стоит преувеличивать с аксессуарами.

Все фото: instagram.com/andre_tan_official

Раньше мы писали, как выбрать модное платье летом 2023.

Также читайте о самой модной обуви летом 2023 года.

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