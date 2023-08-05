Эти продукты способны восстановить печень. Врач говорит - они действительно работают

Продукты, которые помогут печени

Это все овощи, принадлежащие к капустным: брокколи, цветная капуста, кочанная.

Кроме того, помощниками печени станут:

шпинат

редька

редис

свекла

жидкий желток

сливочное масло

оливковое масло

отварная рыба

мясо птицы

бульоны

Что нельзя делать

Врач отметил, что восстанавливая печень полезными продуктами, нельзя в то же время потреблять алкоголь и разрушать этот орган.

"Так это не работает!" - уверяет медик.

Можно ли восстановить печень лекарствами

Группа аптечных препаратов, называемых гепатопротекторами, якобы должны защищать нашу печень от алкоголя, антибиотиков, плохой экологии и так далее.

Однако терапевт Виктория Кучеренко уверяет: они не работают.

Интересно, что этой группы препаратов вообще не существует в Европе и США, а у нас из-за активной деятельности фармкомпаний ежегодно людьми тратятся сумасшедшие суммы.

Нормализовать работу печени помогут следующие советы: