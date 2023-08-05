Эти продукты способны восстановить печень. Врач говорит - они действительно работают

Поддерживать здоровье печени можно здоровым образом жизни и отказом от вредных привычек. Если же работа этого органа нарушена, восстановиться поможет ряд продуктов.
Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
Это все овощи, принадлежащие к капустным: брокколи, цветная капуста, кочанная.
Кроме того, помощниками печени станут:
Врач отметил, что восстанавливая печень полезными продуктами, нельзя в то же время потреблять алкоголь и разрушать этот орган.
"Так это не работает!" - уверяет медик.
Группа аптечных препаратов, называемых гепатопротекторами, якобы должны защищать нашу печень от алкоголя, антибиотиков, плохой экологии и так далее.
Однако терапевт Виктория Кучеренко уверяет: они не работают.
Интересно, что этой группы препаратов вообще не существует в Европе и США, а у нас из-за активной деятельности фармкомпаний ежегодно людьми тратятся сумасшедшие суммы.
Нормализовать работу печени помогут следующие советы:
Ранее врач рассказал, что случится, если употреблять алкоголь каждый день.
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