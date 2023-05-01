Эти продукты нужно есть женщинам, чтобы быть здоровыми. Нутрициолог дала список суперфудов

Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Так они усваиваются в большем количестве, чем из фармацевтических комплексов.
О том, какие продукты считаются суперфудами для женского здоровья, рассказала нутрициолог Мария Асингерова на своей странице в Instagram.
"Суперфуд - продукты, содержащие максимальное количество нутриентов в пересчете на 1 грамм. Под нутриентами понимают как витамины и минералы, так и флавоноиды - так же как и растительные омега-3 (и другие виды жиров), белки и клетчатку", - объясняет эксперт.
Она добавляет, что многие суперфуды являются обычными продуктами (например, миндаль и гречка) - а другие из них могут быть заменены на более доступные аналоги (шиповник ничем не хуже китайских ягод годжи). Главное - разнообразие и комплексный подход к питанию.
Нутрициолог называет самые лучшие продукты для женского здоровья.
Необходимые фолаты (соединения фолиевой кислоты) можно получить, включив в свой рацион шпинат. В зеленых листьях много еще одного вещества - лютеина, от которого зависит здоровье глаз.
В спарже много витамина К и фолиевой кислоты, которая необходима для закрытия дефицитов.
В жирной и нежной мякоти авокадо много ненасыщенных жирных кислот, помогающих повышать уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого". Регулярное употребление авокадо помогает поддерживать нормальный вес и сохранять свежесть кожи.
Голубика, вишня, ежевика, клубника богаты антиоксидантами и флавоноидами, а также витамином С. Включая в свой рацион ягоды, мы помогаем клеткам нашего организма противостоять вредному воздействию свободных радикалов.
Сладкий картофель особенно полезен во время беременности и грудного вскармливания, поскольку восполняет потребность женского организма в витаминах В и А, железе, калии и меди, клетчатке и т.д. Батат менее калориен и его можно употреблять в сыром виде.
Очень полезно употреблять рыбу, богатую жирными кислотами и витамином D. Не обязательно покупать сорта дорогой красной рыбы. Очень полезны и более доступны по цене скумбрия и сардина.
Говядина является источником железа. Для женщин, регулярно теряющих кровь из-за своих физиологических особенностей, важно пополнять запасы железа. Лучше всего оно усваивается из красного мяса.
Это источник железа и фолиевой кислоты. Он также содержит бетаин, магний и другие антиоксиданты. Исследования показывают, что употребление свекловичного сока перед тренировкой повышает выносливость некоторых спортсменов, позволяя кислороду лучше проникать в ткани.
Раньше мы рассказывали о том, какие 5 ошибок при приготовлении шашлыка делают его вредным.
Читайте также о том, какие десять ошибок во время завтрака приводят к набору веса.