Эти продукты нужно есть женщинам, чтобы быть здоровыми. Нутрициолог дала список суперфудов

Какие продукты необходимы для женского здоровья

"Суперфуд - продукты, содержащие максимальное количество нутриентов в пересчете на 1 грамм. Под нутриентами понимают как витамины и минералы, так и флавоноиды - так же как и растительные омега-3 (и другие виды жиров), белки и клетчатку", - объясняет эксперт.

Она добавляет, что многие суперфуды являются обычными продуктами (например, миндаль и гречка) - а другие из них могут быть заменены на более доступные аналоги (шиповник ничем не хуже китайских ягод годжи). Главное - разнообразие и комплексный подход к питанию.

Нутрициолог называет самые лучшие продукты для женского здоровья.

Шпинат и спаржа

Необходимые фолаты (соединения фолиевой кислоты) можно получить, включив в свой рацион шпинат. В зеленых листьях много еще одного вещества - лютеина, от которого зависит здоровье глаз.

В спарже много витамина К и фолиевой кислоты, которая необходима для закрытия дефицитов.

Авокадо

В жирной и нежной мякоти авокадо много ненасыщенных жирных кислот, помогающих повышать уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого". Регулярное употребление авокадо помогает поддерживать нормальный вес и сохранять свежесть кожи.

Ягоды

Голубика, вишня, ежевика, клубника богаты антиоксидантами и флавоноидами, а также витамином С. Включая в свой рацион ягоды, мы помогаем клеткам нашего организма противостоять вредному воздействию свободных радикалов.

Батат

Сладкий картофель особенно полезен во время беременности и грудного вскармливания, поскольку восполняет потребность женского организма в витаминах В и А, железе, калии и меди, клетчатке и т.д. Батат менее калориен и его можно употреблять в сыром виде.

Рыба

Очень полезно употреблять рыбу, богатую жирными кислотами и витамином D. Не обязательно покупать сорта дорогой красной рыбы. Очень полезны и более доступны по цене скумбрия и сардина.

Красное мясо

Говядина является источником железа. Для женщин, регулярно теряющих кровь из-за своих физиологических особенностей, важно пополнять запасы железа. Лучше всего оно усваивается из красного мяса.

Свёкла

Это источник железа и фолиевой кислоты. Он также содержит бетаин, магний и другие антиоксиданты. Исследования показывают, что употребление свекловичного сока перед тренировкой повышает выносливость некоторых спортсменов, позволяя кислороду лучше проникать в ткани.