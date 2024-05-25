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Эти продукты провоцируют мигрень. Нутрициолог поделилась "черным" список продовольствия

Как предотвратить мигрени (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Мигрень может возникать по многим причинам, одна из них - реакция на продукты с высоким содержанием гистамина.

О том, как предотвратить возникновение мигрени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Почему возникает мигрень

"Мигрень - неврологическое состояние, шире интенсивных, изнурительных головных болей. Эта болезнь поражает чаще женщин. Появляется в ПМС, потому что тучные клетки имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов может освободить много гистамина из тучных клеток и как реакция - возникает мигрень", - рассказывает эксперт.

Причины мигрени:

  • сосудистые причины нередко связаны с серотониновой системой. Для решения проблемы нужно смотреть дополнительно анамнез
  • активация тучных клеток, мастоцитов и нейровоспаления
  • нейронные - гипервозбудимость и депрессия коркового распространения
  • ноцицептивные - пути боли, активация тройничного нерва, нейропептиды
  • выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов - это зависит от питания

Какие продукты провоцируют мигрень

При возникновении мигрени срабатывает комплекс триггеров. Если ее рассматривать в разрезе питания, то она возникает из-за реакции на высокий гистамин. Если недостаточно фермента ДАО, это может увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хронического воспаления.

Гистамин в высокой концентрации содержит:

  • алкоголь и много кофе
  • ферментированные продукты: комбуча, йогурт, кефир, творог
  • панцирные: устрицы, мидии, раки, крабы, лангусты, креветки
  • переработанные колбасы-сосиски
  • авокадо
  • баклажан
  • сухофрукты
  • шпинат
  • выдержанные сыры

Как предотвратить мигрени

Голобородько советует соблюдать следующие правила, чтобы уменьшить вероятность возникновения мигрени:

  • нормализация сна - возвращение в циркадные ритмы. Утром получайте много дневного света, выходите на прогулки, блокируйте голубой "дневной" свет вечером
  • медитируйте - занимайтесь йогой, должны быть регулярные физические нагрузки
  • контролируйте стресс немедикаментозными средствами
  • БАДы, работающие с тучными клетками, могут быть полезными для предотвращения мигрени

 

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