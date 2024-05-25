Эти продукты провоцируют мигрень. Нутрициолог поделилась "черным" список продовольствия

Почему возникает мигрень

"Мигрень - неврологическое состояние, шире интенсивных, изнурительных головных болей. Эта болезнь поражает чаще женщин. Появляется в ПМС, потому что тучные клетки имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов может освободить много гистамина из тучных клеток и как реакция - возникает мигрень", - рассказывает эксперт.

Причины мигрени:

сосудистые причины нередко связаны с серотониновой системой. Для решения проблемы нужно смотреть дополнительно анамнез

активация тучных клеток, мастоцитов и нейровоспаления

нейронные - гипервозбудимость и депрессия коркового распространения

ноцицептивные - пути боли, активация тройничного нерва, нейропептиды

выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов - это зависит от питания

Какие продукты провоцируют мигрень

При возникновении мигрени срабатывает комплекс триггеров. Если ее рассматривать в разрезе питания, то она возникает из-за реакции на высокий гистамин. Если недостаточно фермента ДАО, это может увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хронического воспаления.

Гистамин в высокой концентрации содержит:

алкоголь и много кофе

ферментированные продукты: комбуча, йогурт, кефир, творог

панцирные: устрицы, мидии, раки, крабы, лангусты, креветки

переработанные колбасы-сосиски

авокадо

баклажан

сухофрукты

шпинат

выдержанные сыры

Как предотвратить мигрени

Голобородько советует соблюдать следующие правила, чтобы уменьшить вероятность возникновения мигрени: