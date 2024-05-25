Эти продукты провоцируют мигрень. Нутрициолог поделилась "черным" список продовольствия

Мигрень может возникать по многим причинам, одна из них - реакция на продукты с высоким содержанием гистамина.
О том, как предотвратить возникновение мигрени, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"Мигрень - неврологическое состояние, шире интенсивных, изнурительных головных болей. Эта болезнь поражает чаще женщин. Появляется в ПМС, потому что тучные клетки имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов может освободить много гистамина из тучных клеток и как реакция - возникает мигрень", - рассказывает эксперт.
Причины мигрени:
При возникновении мигрени срабатывает комплекс триггеров. Если ее рассматривать в разрезе питания, то она возникает из-за реакции на высокий гистамин. Если недостаточно фермента ДАО, это может увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хронического воспаления.
Гистамин в высокой концентрации содержит:
Голобородько советует соблюдать следующие правила, чтобы уменьшить вероятность возникновения мигрени:
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