Эти препараты скрыто повышают артериальное давление. Они есть в каждой аптечке

Некоторые препараты в вашей аптечке могут скрыто повышать артериальное давление. Так что с ними следует быть осторожными, особенно, если у вас артериальная гипертензия - постоянно повышенное давление.
Какое лекарство влияет на колебания АД - в материале Styler далее.
По словам кардиолога Анны Калиневич в Instagram, повышать давление могут популярные препараты, которые есть в аптечке у каждого дома. Такие лекарства часто принимаются, как обезболивающее или жаропонижающее.
Повышать давление могут:
Не влияют на давление такие НПВП:
По словам другого специалиста, кардиолога Наталии Федив, кроме НПВП повышать давление могут:
Отметим, что доктор Федов внесла в список НПВП, оказывающих влияние на давление, мелоксикам, который доктор Калиневич назвала безопасным.
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