Эти препараты скрыто повышают артериальное давление. Они есть в каждой аптечке

Больше всего на АД влияют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

По словам кардиолога Анны Калиневич в Instagram, повышать давление могут популярные препараты, которые есть в аптечке у каждого дома. Такие лекарства часто принимаются, как обезболивающее или жаропонижающее.

Повышать давление могут:

Нимесулид

Индометацин

Ибупрофен

Диклофенак

Целекоксиб

Не влияют на давление такие НПВП:

Кетопрофен

Атеклофенок

Мелоксикам

Какие еще препараты могут влиять на колебания АД

По словам другого специалиста, кардиолога Наталии Федив, кроме НПВП повышать давление могут:

Стероидные гормоны. Это - преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон.

Носовые капли при насморке. Они обладают сосудосуживающим эффектом. Казалось бы, просто капли или спрей, но при регулярном использовании несколько дней поднимают давление.

Препараты, используемые при простуде и содержащие псевдоэфедрин или фенилэфедрин. Это - терафлю, грипго, фармацитрон.

Оральные контрацептивы. Здесь повышение давления может сопровождаться еще и сердцебиением и другими жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что доктор Федов внесла в список НПВП, оказывающих влияние на давление, мелоксикам, который доктор Калиневич назвала безопасным.