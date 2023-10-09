Эти препараты не лечат! Уролог поделился списком фуфломицинов, которые популярны среди украинцев

Топ фуфломицинов в урологии

"Фуфломицины - это лекарства с недоказанной эффективностью. Клинические исследования их эффективности или ненадлежащего качества, или вообще не проводились. При применении таких средств мы можем получить неизвестно какие нежелательные реакции, потому что средство не изучено должным образом. А значит, и реальных противопоказаний мы не знаем", - объясняет врач.

Он подчеркнул, что в качестве основного лечения такие препараты точно не нужно использовать.

Список фуфломицинов:

Простатилен

Канефрон

Урохолум

Неопрост форте

Либера

Нокамен

Уролесан

"Если вам назначили Уролесан, то вам точно это нужно знать. Нет рандомизированных методов исследования, доказывающих его эффективность. Как самостоятельный препарат вылечить цистит он не может. Его применения не станет решением основной проблемы", - заявил уролог.

Какого диагноза в урологии не существует

Также Гаврилишин развеял популярный миф в урологии об "песке в почках". Он заявил, что такого диагноза не существует.

"Если у вас во время УЗИ обнаружили "мелкие песчинки в почках", соблюдайте нормальный водный режим и этого будет достаточно для профилактики мочекаменной болезни", - добавил врач.