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Содержат вредные вещества: какими средствами для тела не нужно пользоваться

Чем вредны антиперспиранты для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Антиперспиранты и средства для кожи борются с бактериями, которые являются причиной неприятного запаха. Кроме приятного запаха, они еще содержат вредные вещества, которые могут наносить вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Чем вредны антиперспиранты

Кроме того, губная помада также является продуктом высокого риска, если вы пользуетесь некачественной и можете ее проглотить.

Что стоит знать о тампонах и прокладках

Врач рассказала, что тампоны содержат тяжелые металлы. Было проведено исследование, показавшее, что женщины, пользующиеся тампонами, имели более высокий уровень тяжелых металлов в своем теле, которые не нужны. К тому же, многие средства для менструального цикла содержат сильные ароматизаторы.

Раньше мы сообщали, чем можно заменить дезодорант.

Также мы писали, как можно повторно использовать шариковые дезодоранты.

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антиперспірантУход за кожейЗдоровье