Содержат вредные вещества: какими средствами для тела не нужно пользоваться

Чем вредны антиперспиранты

Кроме того, губная помада также является продуктом высокого риска, если вы пользуетесь некачественной и можете ее проглотить.

Что стоит знать о тампонах и прокладках

Врач рассказала, что тампоны содержат тяжелые металлы. Было проведено исследование, показавшее, что женщины, пользующиеся тампонами, имели более высокий уровень тяжелых металлов в своем теле, которые не нужны. К тому же, многие средства для менструального цикла содержат сильные ароматизаторы.