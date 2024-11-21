Содержат вредные вещества: какими средствами для тела не нужно пользоваться

Антиперспиранты и средства для кожи борются с бактериями, которые являются причиной неприятного запаха. Кроме приятного запаха, они еще содержат вредные вещества, которые могут наносить вред здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Кроме того, губная помада также является продуктом высокого риска, если вы пользуетесь некачественной и можете ее проглотить.
Врач рассказала, что тампоны содержат тяжелые металлы. Было проведено исследование, показавшее, что женщины, пользующиеся тампонами, имели более высокий уровень тяжелых металлов в своем теле, которые не нужны. К тому же, многие средства для менструального цикла содержат сильные ароматизаторы.
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