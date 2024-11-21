Содержат вредные вещества: какими средствами для тела не нужно пользоваться
Антиперспиранты и средства для кожи борются с бактериями, которые являются причиной неприятного запаха. Кроме приятного запаха, они еще содержат вредные вещества, которые могут наносить вред здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Чем вредны антиперспиранты
Токсиколог Ивонн Буркарт рассказала, что антиперспиранты - это лишь один из ряда повседневных продуктов, которые доставляют потенциально смертельные химические вещества в организм.
По ее словам, такие средства содержат соли алюминия, физически блокирующие потовые протоки.
"Со временем это предотвращает потоотделение. Но проблема с алюминием заключается в том, что существуют связи с повышенным риском рака груди у молодых девушек", - добавила она.
К тому же, некоторые свойства алюминия имитируют влияние эстрогена на организм, нарушая естественный гормональный баланс и вызывая потенциально смертельные раковые заболевания.
Какой вред от косметики
Любой продукт, который наносится на кожу, а затем остается впитываться, например, не только увлажняющие кремы, но и тональная и губная помада, потенциально опасен.
Кроме того, губная помада также является продуктом высокого риска, если вы пользуетесь некачественной и можете ее проглотить.
Эксперт отметила, что во многих случаях активные ингредиенты косметических средств часто имеют неприятный запах, поэтому производители добавляют ароматизаторы, которые усиливают поступающую в тело химическую нагрузку.
Немногие знают, но бальзам для губ на самом деле создают проблему и своего рода привыкание.
Десятки других продуктов, таких как шампуни и кондиционеры, содержат потенциально токсичные ароматизаторы и другие добавки.
Что стоит знать о тампонах и прокладках
Врач рассказала, что тампоны содержат тяжелые металлы. Было проведено исследование, показавшее, что женщины, пользующиеся тампонами, имели более высокий уровень тяжелых металлов в своем теле, которые не нужны. К тому же, многие средства для менструального цикла содержат сильные ароматизаторы.
"Эти химические вещества могут способствовать развитию серьезных заболеваний, таких как эндометриоз - заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую матки, разрастается вне матки, что приводит к хронической боли и бесплодию", - отметила эксперт.
Раньше мы сообщали, чем можно заменить дезодорант.
Также мы писали, как можно повторно использовать шариковые дезодоранты.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.