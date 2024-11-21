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Содержат вредные вещества: какими средствами для тела не нужно пользоваться

Четверг 21 ноября 2024 18:58
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Содержат вредные вещества: какими средствами для тела не нужно пользоваться Чем вредны антиперспиранты для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Антиперспиранты и средства для кожи борются с бактериями, которые являются причиной неприятного запаха. Кроме приятного запаха, они еще содержат вредные вещества, которые могут наносить вред здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Чем вредны антиперспиранты

Токсиколог Ивонн Буркарт рассказала, что антиперспиранты - это лишь один из ряда повседневных продуктов, которые доставляют потенциально смертельные химические вещества в организм.

По ее словам, такие средства содержат соли алюминия, физически блокирующие потовые протоки.

"Со временем это предотвращает потоотделение. Но проблема с алюминием заключается в том, что существуют связи с повышенным риском рака груди у молодых девушек", - добавила она.

К тому же, некоторые свойства алюминия имитируют влияние эстрогена на организм, нарушая естественный гормональный баланс и вызывая потенциально смертельные раковые заболевания.

Какой вред от косметики

Любой продукт, который наносится на кожу, а затем остается впитываться, например, не только увлажняющие кремы, но и тональная и губная помада, потенциально опасен.

Кроме того, губная помада также является продуктом высокого риска, если вы пользуетесь некачественной и можете ее проглотить.

Эксперт отметила, что во многих случаях активные ингредиенты косметических средств часто имеют неприятный запах, поэтому производители добавляют ароматизаторы, которые усиливают поступающую в тело химическую нагрузку.

Немногие знают, но бальзам для губ на самом деле создают проблему и своего рода привыкание.

Десятки других продуктов, таких как шампуни и кондиционеры, содержат потенциально токсичные ароматизаторы и другие добавки.

Что стоит знать о тампонах и прокладках

Врач рассказала, что тампоны содержат тяжелые металлы. Было проведено исследование, показавшее, что женщины, пользующиеся тампонами, имели более высокий уровень тяжелых металлов в своем теле, которые не нужны. К тому же, многие средства для менструального цикла содержат сильные ароматизаторы.

"Эти химические вещества могут способствовать развитию серьезных заболеваний, таких как эндометриоз - заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую матки, разрастается вне матки, что приводит к хронической боли и бесплодию", - отметила эксперт.

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