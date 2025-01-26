Эти популярные продукты могут вызвать инфекцию у беременных: что под запретом
Беременность - это время, когда организм женщины нуждается в энергии и силе. Для максимально легкого прохождения этого периода рацион должен быть сбалансированным и избегать некоторых вредных продуктов, которые
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие молочные продукты категорически запрещены для беременных.
Какие молочные продукты запрещены беременным
Педиатр Виктория Сиротина рассказала, что беременным стоит исключить из своего рациона непастеризованное молоко и все молочные продукты изготовленные на нем.
Сюда относятся мягкие сыры, сыры с плесенью, с белым покрытием с внешней стороны, такие как "Бри", "Камамбер" и "Шевр", голубые сыры, такие как датский голубой сыр, "Горгонзола" и "Рокфор".
Такие продукты могут содержать бактерии под названием Listeria. Это может вызвать инфекцию листериоз. Она не несет значительной опасности для детей старше 12 месяцев и взрослых, но опасна исключительно для плода и может привести к выкидышу.
"Всегда читайте состав, там должно быть указано - изготовлено из сырого или непастеризованного молока. Если этого не указано, то обычно это пастеризованное молоко", - добавила медик.
Какие еще продукты под запретом
Ограничьте потребление высокообработанных углеводов (манка, макароны из высшего сорта муки, мармелад, зефир, белый хлеб, сладкие напитки и т.д.). Это поможет контролировать массу тела и избежать резкого повышения уровня глюкозы в крови.
Особенно это касается женщин с повышенным риском развития гестационного диабета (нарушение углеводного обмена во время беременности).
Старайтесь также максимально уменьшить потребление добавленных сахаров, насыщенных жиров и натрия. Уменьшите потребление высокообработанных пищевых продуктов (чипсы, вафли, колбасы, соки, выпечка из высшего сорта муки).
Еще один класс продуктов, которых беременным лучше избегать - это пища с высоким содержанием витамина А. Избыток этого соединения оказывает тератогенное влияние, то есть нарушает развитие плода, способствует формированию врожденных пороков, задержке в физическом и интеллектуальном развитии.
Среди продуктов с высоким содержанием витамина А выделяют:
- печень курицы, говядина, свинина, крольчатина, треска
- печеночные паштеты, в том числе вегетарианские
- фуагра
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница педиатра Виктории Сиротиной и сайт Министерства здравоохранения Украины.
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