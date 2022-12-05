Эти популярные напитки снижают риск болезни Альцгеймера: новое исследование

Какое исследование было проведено учеными?

Болезнь Альцгеймера оказывает влияние как на когнитивные функции, так и на память. Но то, что жестянки в мозге могут быть связаны с вирусом герпеса, известно не так широко. Именно поэтому исследователи из Университета Тафтса попытались отследить, что может помочь в решении этой проблемы.

Они построили модели тканей, представлявших мозг. Затем ученые использовали различные фармацевтические и растительные соединения, чтобы проверить их эффективность, когда дело дошло до защиты тканей мозга.

Результаты показали, что ресвератрол и катехины обладают сильными функциональными нейропротекторными преимуществами и минимальной нейротоксичностью. В будущем открытия могут использовать для лечения болезни мозга.

Какие напитки помогут в борьбе?

Зеленый чай содержит соединения, которые предотвращают образование бляшек. Катехины зеленого чая обладают антиоксидантным действием, и они были изучены на антивозрастные свойства.

Что касается ресвератрола, этот антиоксидант содержится в красном винограде, шоколаде и красном вине. Потребление этих продуктов может способствовать замедлению прогрессирования болезни Альцгеймера, но не переборщите с употреблением.

Качественный темный шоколад также эффективен в предотвращении болезни Альцгеймера (фото: Freepik)