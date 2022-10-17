Эти популярные лекарства запрещено давать домашним животным: вызывают ожоги и слепоту
Бывают случаи, когда не удается связаться с ветеринаром, а облегчить состояние животного срочно нужно. Чаще владельцы обращаются к содержимому своих аптечек, что неправильно. Очень много препаратов для людей не только не помогут, но и навредят.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.
По ее словам, некоторые препараты могут привести к органной недостаточности, интоксикации и даже летальным исходам.
В список лекарств, опасных для домашних животных, входят нестероидные противовоспалительные препараты:
- Аспирин (ацетилсалициловая кислота);
- Ибупрофен, Нурофен;
- Кетанов, Кетофен, Кетотифен, Кетопрофен;
- Парацетамол (ацетаминофен);
- Анальгин.
Такие лекарства вызывают внутренние кровотечения, развитие острой почечной и печеночной недостаточности, необратимый лизис (разрушение) эритроцитов и анемию, что приводит к летальному исходу, особенно у кошек.
Также врач выделила список лекарств, которые вызывают ожоги и рвоту:
- Но-шпа - известный спазмолитик, который при парентеральном введении (инъекции) вызывает рвоту, парез тазовых конечностей, особенно у кошек;
- Имодиум (лоперамид) - крайне токсичен для собак. Во время диареи лучше дать животному более безопасные средства (Энтеросгель, Смекта);
- Нафтизин - сосудосуживающие капли от насморка. Действующее вещество нафазолин является сильным симпатомиметиком, часто приводящим к спазму сосудов головы у кошек и собак;
- Сульфацил (Альбуцид) - глазные капли, которые у животных вызывают ожоги и слепоту;
- Кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон, Дексафорт) - вызывают желудочно-кишечные кровотечения, поэтому назначаются исключительно врачом;
- Перметрин - вещество, которое содержится в собачьих каплях против блох и клещей. Оно очень токсичное для кошек. Может наблюдаться повышенное слюноотделение, нарушение поведения, судороги и смерть.
Эксперт добавила, что человеческие успокаивающие препараты следует давать животному крайне осторожно, индивидуально, просчитывая концентрацию и дозировку. Перед применением важно обязательно проконсультироваться с ветеринаром.
Антибиотики должны назначаться только в ветеринарных дозах. Для лечения лучше применять ветеринарные антибиотики. При передозировке у животного возникает анемия, поражение печени, почек и нервной системы.
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