Эти ошибки повторяет практически каждый! Как правильно подготовиться к Рождественскому посту

Рождественский пост в этом году начался 15 ноября для христиан, празднующих Рождество 25 декабря. А для верующих, которые будут отмечать его 7 января, начало поста приходится на 28 ноября.

Как правильно начать пост и какие ошибки не следует допускать, читайте в материале Styler.

Почему нельзя резко начинать пост?

Организм тяжело переносит резкий отказ от белковой еды и серьезное ограничение в жирах. Это может снизить работоспособность, вызвать апатическое состояние и даже привести к анемии. Поэтому в пост нужно входить постепенно.

Откажитесь от поста, если у вас болезни желудочно-кишечного тракта. Также его нельзя придерживаться людям, которые восстанавливаются после операций, беременным женщинам, детям.

Как подготовить организм к посту?

За 7-10 до начала поста постепенно сокращайте употребление животной пищи. Перейдите на легкие блюда без мяса, яиц, сладостей и других продуктов, запрещенных во время поста.

Составьте меню на несколько недель, ориентируясь на правила Рождественского поста. Это облегчит затем ежедневное приготовление пищи.

Питайтесь очень многообразно, чтоб организм получал все нужные микроэлементы и был ими насыщен.

Какие ошибки допускают постящиеся?