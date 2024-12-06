Эти ошибки при использовании туши для ресниц приводят к инфекциям

Наносить тушь на глаза следует очень осторожно, чтобы уберечься от инфекций. В частности, эксперты назвали список ошибок, которые следует избегать каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
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этой привычки так же важно, как и других. Когда бактерии накапливаются на веках, они образуют биопленку, выделяющую токсины в глаза, что приводит к покраснению и потенциальным аллергическим реакциям.
Со временем ресницы подвержены влиянию бактерий, становятся тоньше и могут даже выпасть. Поэтому
К тому же за ночь тушь также может размазаться по коже, вызывая сыпь.
совместное использование туши может распространять бактерии и увеличить риск инфекций.
Делиться с подругой тушью можно только в одном случае - если есть новая кисточка, которую можно обмакнуть в тушь, воспользоваться и затем выбросить.
Чтобы тушь лучше хранилась, убедитесь, что вы закрываете ее плотно, ведь это сохраняет формулу и помогает ей держаться дольше, не высыхая.
Эксперты также не рекомендуют использовать слюну, чтобы "помочь" засохшей туше для ресниц.
Раньше мы сообщали, чем смыть водостойкую тушь, чтобы не потерять ни одной ресницы.
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