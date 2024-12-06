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Эти ошибки при использовании туши для ресниц приводят к инфекциям

Чего нельзя делать при нанесении туши на ресницы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Наносить тушь на глаза следует очень осторожно, чтобы уберечься от инфекций. В частности, эксперты назвали список ошибок, которые следует избегать каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Перестаньте использовать старую тушь

"

Не ложитесь спать, прежде чем не смоете тушь

этой привычки так же важно, как и других. Когда бактерии накапливаются на веках, они образуют биопленку, выделяющую токсины в глаза, что приводит к покраснению и потенциальным аллергическим реакциям.

Со временем ресницы подвержены влиянию бактерий, становятся тоньше и могут даже выпасть. Поэтому

К тому же за ночь тушь также может размазаться по коже, вызывая сыпь.

Не делитесь своей тушью

совместное использование туши может распространять бактерии и увеличить риск инфекций.

Делиться с подругой тушью можно только в одном случае - если есть новая кисточка, которую можно обмакнуть в тушь, воспользоваться и затем выбросить.

Чтобы тушь лучше хранилась, убедитесь, что вы закрываете ее плотно, ведь это сохраняет формулу и помогает ей держаться дольше, не высыхая.

Эксперты также не рекомендуют использовать слюну, чтобы "помочь" засохшей туше для ресниц.

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