Эти ошибки при использовании туши для ресниц приводят к инфекциям

Наносить тушь на глаза следует очень осторожно, чтобы уберечься от инфекций. В частности, эксперты назвали список ошибок, которые следует избегать каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Перестаньте использовать старую тушь

Нужно обязательно следить за тем, сколько лет вашей туше. Срок годности туши для ресниц, как и еды и лекарств, истекает через определенный момент.

Косметолог Стэнли Нолан рассказала, что тушь нужно заменять каждые два-три месяца.

И дело не только в том, что старая тушь может начать "сыпаться" с ресниц, а потому, что на ней накапливаются опасные инфекции.

Блефарит - состояние, когда бактерии накапливаются вдоль края век, что может увеличить риск инфекций, таких как ячмень и конъюнктивит.

Также важно еженедельно дезинфицировать щетку стерилизатором и бить острожными вдоль края век.

" Регулярная замена старых тюбиков туши является одним из самых простых способов защитить глаза от потенциального вреда", - сказал пластический хирург Джоэл Копельман.

Не ложитесь спать, прежде чем не смоете тушь

Сон с тушью на глазах гораздо вреднее, чем многие думают. Избегать этой привычки так же важно, как и других. Когда бактерии накапливаются на веках, они образуют биопленку, выделяющую токсины в глаза, что приводит к покраснению и потенциальным аллергическим реакциям.

Со временем ресницы подвержены влиянию бактерий, становятся тоньше и могут даже выпасть. Поэтому смывать тушь перед сном очень важно.

Тушь может отслаиваться за ночь, вызывая попадание мусора в глаза, что потом может привести к раздражению, воспалению или инфекции глаз.

К тому же за ночь тушь также может размазаться по коже, вызывая сыпь.

Не делитесь своей тушью

Категорически не следует делиться своей косметикой с другими. Все потому что совместное использование туши может распространять бактерии и увеличить риск инфекций.

Делиться с подругой тушью можно только в одном случае - если есть новая кисточка, которую можно обмакнуть в тушь, воспользоваться и затем выбросить.

Чтобы тушь лучше хранилась, убедитесь, что вы закрываете ее плотно, ведь это сохраняет формулу и помогает ей держаться дольше, не высыхая.

Эксперты также не рекомендуют использовать слюну, чтобы "помочь" засохшей туше для ресниц.