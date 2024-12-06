Эти ошибки при использовании туши для ресниц приводят к инфекциям
Наносить тушь на глаза следует очень осторожно, чтобы уберечься от инфекций. В частности, эксперты назвали список ошибок, которые следует избегать каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Перестаньте использовать старую тушь
Нужно обязательно следить за тем, сколько лет вашей туше. Срок годности туши для ресниц, как и еды и лекарств, истекает через определенный момент.
Косметолог Стэнли Нолан рассказала, что тушь нужно заменять каждые два-три месяца.
И дело не только в том, что старая тушь может начать "сыпаться" с ресниц, а потому, что на ней накапливаются опасные инфекции.
Блефарит - состояние, когда бактерии накапливаются вдоль края век, что может увеличить риск инфекций, таких как ячмень и конъюнктивит.
Также важно еженедельно дезинфицировать щетку стерилизатором и бить острожными вдоль края век.
"Регулярная замена старых тюбиков туши является одним из самых простых способов защитить глаза от потенциального вреда", - сказал пластический хирург Джоэл Копельман.
Не ложитесь спать, прежде чем не смоете тушь
Сон с тушью на глазах гораздо вреднее, чем многие думают. Избегать этой привычки так же важно, как и других. Когда бактерии накапливаются на веках, они образуют биопленку, выделяющую токсины в глаза, что приводит к покраснению и потенциальным аллергическим реакциям.
Со временем ресницы подвержены влиянию бактерий, становятся тоньше и могут даже выпасть. Поэтому смывать тушь перед сном очень важно.
Тушь может отслаиваться за ночь, вызывая попадание мусора в глаза, что потом может привести к раздражению, воспалению или инфекции глаз.
К тому же за ночь тушь также может размазаться по коже, вызывая сыпь.
Не делитесь своей тушью
Категорически не следует делиться своей косметикой с другими. Все потому что совместное использование туши может распространять бактерии и увеличить риск инфекций.
Делиться с подругой тушью можно только в одном случае - если есть новая кисточка, которую можно обмакнуть в тушь, воспользоваться и затем выбросить.
Чтобы тушь лучше хранилась, убедитесь, что вы закрываете ее плотно, ведь это сохраняет формулу и помогает ей держаться дольше, не высыхая.
Эксперты также не рекомендуют использовать слюну, чтобы "помочь" засохшей туше для ресниц.
Раньше мы сообщали, чем смыть водостойкую тушь, чтобы не потерять ни одной ресницы.
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