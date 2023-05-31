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Эти пять тревожных симптомов означают, что вам не хватает витаминов

Как понять, что вам не хватает витаминов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Наше тело нуждается в определенных витаминах и минералах, чтобы функционировать наилучшим образом. Хотя большую часть того, что нам нужно, можно получить с помощью здорового сбалансированного питания, иногда может возникнуть дефицит.

Диетолог Мелисса Сновер предупредила, что дефицит витаминов может привести к различным осложнениям со здоровьем, пишет Express.

Она поделилась пятью тревожными симптомами, которые могут указывать на то, что вам нужно изменить свой рацион.

Пять симптомов, что у вас недостаток витаминов

Сухая кожа

Любая сухость, сопровождаемая другими симптомами, такими как зуд и шелушение кожи, может указывать на то, что вашему телу не хватает определенных витаминов и минералов.

Сухая кожа может быть вызвана недостатком витамина D в организме. Поскольку витамин D вырабатывается под воздействием солнца и холестерина в коже, в зимние месяцы, когда солнечного света меньше, люди часто испытывают сухость и зуд кожи из-за холодной погоды.

Язвы во рту

Язвы во рту и трещины во рту часто могут быть признаком недостаточного поступления витаминов и минералов в организм. Они предупреждающим признаком низкого уровня железа и могут быть признаком дефицита железа.

Кровоточащие десны

Кровоточивость десен может быть предупреждающим признаком дефицита витамина С. Он играет важную роль в заживлении ран и общем иммунитете, он также действует как антиоксидант, который помогает предотвратить повреждение клеток. Поскольку витамин С не вырабатывается организмом сам по себе, чрезвычайно важно следить за тем, получает ли ваш организм достаточное количество этого витамина.

Выпадение волос

Мы все ежедневно теряем пряди волос, однако, если вы вдруг обнаружите пряди волос на подушке или во время мытья головы, это может быть признаком низкого уровня железа, биотина и цинка.

Боль в костях

Если вы чувствуете боль в костях, это может быть предупреждающим признаком нехватки витамина D. Витамин D также жизненно важен для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, поддерживая ваши кости, зубы и здоровье.

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Кроме того, мы писали, какие витамины могут привести к чрезмерному выпадению волос.

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