Эти признаки указывают, что вы - жертва токсичных отношений

Как токсичные отношения разрушают вас?

Отношения, "ядовитые" для психики, называются токсичными. Психологический яд в отношениях разрушительно влияет на здоровье и эмоциональное состояние.

К сожалению, распознать ядовитую психику общения непросто. И все же, если вы будете обращать внимание на тревожные "звоночки", вы сможете это сделать.

Какие детали могут свидетельствовать о токсичных отношениях?

Чаще всего после ядовитого для психики общения:

Вы чувствуете себя уставшими и опустошенными.

Вам хочется оправдываться.

Вы прокручиваете диалог снова и снова.

Вы чувствуете себя маленькими, жалкими и уязвимыми.

Вы испытываете чувство вины.

Вы чувствуете себя менее уверенными в себе, самооценка снижается.

Вы чувствуете сомнения и тревогу.

Конечно, не каждая коммуникация, после которой вы чувствуете что-то из этого списка, токсична. Однако эти ощущения могут являться первыми признаками токсических отношений.

Есть ли выход?

По словам семейного психолога Алены Щербань, если вы чувствуете, что в отношениях что-то изменилось, пошло не так - проанализируйте ситуацию, которая вас смущает. Доверяйте своим чувствам, но не забывайте мыслить критично. Не бойтесь обращаться за помощью друзей или родных, или проконсультируйтесь с квалифицированным психологом. Чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее решите существующую проблему.

Реагируйте на любую попытку манипулирования вами. Не умалчивайте проблему, надеясь, что все со временем устроится. Сразу обвинять партнера не нужно, будьте тактичны и попробуйте найти решение, которое удовлетворит обоих. Если партнер вас действительно любит – прекратит манипуляции. Если продолжит психологическое давление, подумайте, нужны ли вам эти отношения?

Эксперт говорит, что справиться с регулярным насилием в отношениях практически невозможно. Поэтому попробуйте как можно быстрее выйти из токсичной ситуации – убежать или даже исчезнуть – и уже потом разбираться в произошедшем. Если абьюзер будет рядом с вами, психологическое давление никогда не истечет.

Особенно актуален этот совет для тех, кто является жертвой не только психологического насилия, но и физического. Верить абьюзеру, пересекшему границу между причинением психологической и физической боли, нельзя. Поэтому не верьте человеку, который будет плакать или стоять перед вами на коленях с просьбой вернуться. Или будет дарить дорогие подарки. Это только очередные попытки психологического давления.