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Эти признаки на ваших ступнях сигнализируют о серьезной болезни: не все сразу замечают

Фото: Как признаки диабета проявляются на ступнях (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сахарный диабет 2 типа является распространенным заболеванием, которое диагностируют у многих украинцев. Симптомы этого состояния могут проявляться на ногах, в частности ступнях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что надо знать о диабете 2 типа\

Важно точно знать, на что обратить внимание, когда вы думаете, что у вас диабет. Заболевание проявляется различными способами, причем люди редко обнаруживают все симптомы одновременно.

Самыми распространенными симптомами являются повышенная жажда, частое мочеиспускание и усталость. Поскольку эти предупреждающие признаки можно принять за другие симптомы, многие люди не подозревают о том, насколько они незаметны, что может способствовать окончательному диагнозу.

Также местом для проверки едва заметных предупреждающих знаков являются ноги, поскольку различные изменения могут легко остаться незамеченными под носками и обувью.

 

Люди, которые находятся на грани диабета 2 типа (преддиабет), или те, кто, возможно, бессознательно уже страдают этим заболеванием, могут заметить ощущение покалывания или онемения, похожее на покалывание в ногах.

Это связано с повреждением нервов, связанным с повышением уровня сахара в крови.

Эта же проблема также может вызвать "тупую боль" или потерю чувствительности в ваших стопах или ногах. Отек - еще один тревожный сигнал, который требует обследования.

Другие признаки также включают:

  • Ваши ноги не потеют
  • Порезы, раны или язвы, которые не заживают
  • Ногти на ногах начинают утолщаться и становятся более желтыми
  • Блестящая гладкая кожа на стопах
  • Выпадение волос на ногах и стопах

 

 

Ранее мы писали, что зуд ног может быть признаком этих трех тяжелых хронических заболеваний.

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