Эти признаки на ваших ступнях сигнализируют о серьезной болезни: не все сразу замечают

Что надо знать о диабете 2 типа\

Важно точно знать, на что обратить внимание, когда вы думаете, что у вас диабет. Заболевание проявляется различными способами, причем люди редко обнаруживают все симптомы одновременно.

Самыми распространенными симптомами являются повышенная жажда, частое мочеиспускание и усталость. Поскольку эти предупреждающие признаки можно принять за другие симптомы, многие люди не подозревают о том, насколько они незаметны, что может способствовать окончательному диагнозу.

Также местом для проверки едва заметных предупреждающих знаков являются ноги, поскольку различные изменения могут легко остаться незамеченными под носками и обувью.

Люди, которые находятся на грани диабета 2 типа (преддиабет), или те, кто, возможно, бессознательно уже страдают этим заболеванием, могут заметить ощущение покалывания или онемения, похожее на покалывание в ногах.

Это связано с повреждением нервов, связанным с повышением уровня сахара в крови.

Эта же проблема также может вызвать "тупую боль" или потерю чувствительности в ваших стопах или ногах. Отек - еще один тревожный сигнал, который требует обследования.

Другие признаки также включают: