Эти признаки на ваших ступнях сигнализируют о серьезной болезни: не все сразу замечают
Сахарный диабет 2 типа является распространенным заболеванием, которое диагностируют у многих украинцев. Симптомы этого состояния могут проявляться на ногах, в частности ступнях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Что надо знать о диабете 2 типа\
Важно точно знать, на что обратить внимание, когда вы думаете, что у вас диабет. Заболевание проявляется различными способами, причем люди редко обнаруживают все симптомы одновременно.
Самыми распространенными симптомами являются повышенная жажда, частое мочеиспускание и усталость. Поскольку эти предупреждающие признаки можно принять за другие симптомы, многие люди не подозревают о том, насколько они незаметны, что может способствовать окончательному диагнозу.
Также местом для проверки едва заметных предупреждающих знаков являются ноги, поскольку различные изменения могут легко остаться незамеченными под носками и обувью.
Люди, которые находятся на грани диабета 2 типа (преддиабет), или те, кто, возможно, бессознательно уже страдают этим заболеванием, могут заметить ощущение покалывания или онемения, похожее на покалывание в ногах.
Это связано с повреждением нервов, связанным с повышением уровня сахара в крови.
Эта же проблема также может вызвать "тупую боль" или потерю чувствительности в ваших стопах или ногах. Отек - еще один тревожный сигнал, который требует обследования.
Другие признаки также включают:
- Ваши ноги не потеют
- Порезы, раны или язвы, которые не заживают
- Ногти на ногах начинают утолщаться и становятся более желтыми
- Блестящая гладкая кожа на стопах
- Выпадение волос на ногах и стопах
Ранее мы писали, что зуд ног может быть признаком этих трех тяжелых хронических заболеваний.
Читайте также, как самостоятельно удалить натоптыши, трещины на пятках и мозоли.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.