Эти напитки провоцируют инфаркт и инсульт: врач назвала самые опасные

Какие напитки усугубляют болезни сердца

Оказывается, сладкие напитки - враги сердца.

"Энергетические напитки, морсы, ликеры, газированные напитки и ароматизированное молоко - это напитки с высоким содержанием сахара. В одном систематическом обзоре и метаанализе 2016 года потребление напитков с высоким содержанием сахара увеличивало риск инсульта на 13 % и сердечный приступ на 22%", - сообщила медик.

Однако в исследовании упомянули, что люди, употребляющие такие напитки, могут иметь другие заболевания, влияющие на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Деборы Ли, безопасность энергетиков вообще не установлена.

"Энергетические напитки часто содержат кофеин, сахар, таурин, витамин В и женьшень, большинство из которых недостаточно изучены. Воздействие алкоголя на сердце вредно, особенно при регулярном употреблении более 10 г этанола в день", - рассказала врач.

Алкоголь не только повышает кровяное давление, это вещество "токсично для клеток сердечной мышцы и может повредить сердце".

Употребляя алкоголь, вы также потребляете пустые калории, которые могут способствовать ожирению.

"Не существует безопасного уровня потребления алкоголя, и для достижения наилучших результатов для здоровья мы все должны минимизировать потребление алкоголя или воздерживаться от него", - сказала доктор Ли.

Напитки, которые могут быть вредны для пациентов с сердечными заболеваниями:

Сладкие напитки

Энергетические напитки

Алкоголь.

Что касается напитков, которые могут быть полезны для сердца, доктор Ли рекомендует воду, кофе, чай и овощной сок.