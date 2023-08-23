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Эти монеты стоят десятки тысяч гривен: вот как можно распознать ценные копейки (фото)

Какие украинские монеты стоят десятки тысяч гривен (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Некоторые украинские монеты на аукционах стоят 20 тысяч гривен. Их уникальность заключается в редкости - они отчеканены в край ограниченном количестве. Распознать их легко, если знать, какие элементы являются ключевыми.

Об этом пишет ресурс "Монеты-ягодки".

1 копейка 1992 года

За 1 копейку разновидности 1.35АА коллекционеры могут заплатить около 11 тыс. грн.

Ее отличают по этим признакам:

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа

  • маленькие ягоды

Вот так выглядит монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

5 копеек 1992 года

Монеты номиналом 5 копеек образца 1.1Аак 1992 можно продать за 4 тыс.- 6 тыс. грн. При их производстве произошла ошибка в монетном дворе и небольшое количество монет получило грубую насечку на группе.

Особенности монеты:

  • средний зуб трезубца с утолщением в верхней части

  • единица даты с хвостиком

  • гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника

  • группа с большой насечкой

Вот так выглядит монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

10 копеек 1994 года

За разновидность 2ГБк могут заплатить от 2 тыс. грн до 2600 грн.

Такие монеты можно узнать по:

  • четвертым зерном третьего колоса - оно разомкнуто

  • четвертым зерном четвертого колоса - оно касается листа

  • гроздью №7 - хвостик не касается ягоды

  • гроздью №3 - хвостик короткий и тонкий

  • гуртом с немалой насечкой

Вот так выглядит монета (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

25 копеек 1992 года

Эта оборотная монета была платежным средством до 2020 года. Среди выпущенных в 1992 году 25 копеек редкие разновидности, цена на которые доходит до 7 тыс. грн, а за разновидность 3ГАм можно получить 20 тыс. грн.

Как распознать 3ГАм:

  • толстый средний зуб трезубца
  • в гроздьях №4 и 8 нет черенков

Вот такая монета стоит 20 тыс. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

50 копеек 1992 года

К редким и дорогим относят 50 копеек 1992 года, которые чеканили во время отладки станков на Луганском станкостроительном заводе.

Разновидность монеты 2.1БАм стоит от 9 тыс. до 11 тыс. грн.

Какие особенности монеты:

  • малый толстый герб
  • третье зерно первого колоса замкнуто
  • верх правого нижнего листа с зазубриной
  • 4 ягоды в грозде №3

Стоимость такой монеты может достигать 11 тыс. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

1 гривна 1992 года

Монета номиналом 1 гривна разновидности 1.1АА1 (при чем разных лет) на аукционах стоит до 20 тыс. грн.

Как ее распознать:

  • на группе может быть дата 1992, 1994 или 1995
  • на группе дата разделена тремя точками с обеих сторон

Стоимость такой монеты может достигать 20 тыс. грн (фото: monety-yagidky.com.ua/1-kopiyka)

Продать редкие монеты можно на аукционах Виолити, Crafta, форуме "Монеты ИТК" или в специализированных группах в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.

Читайте также, что Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную всем детям.

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