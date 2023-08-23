Эти монеты стоят десятки тысяч гривен: вот как можно распознать ценные копейки (фото)

Некоторые украинские монеты на аукционах стоят 20 тысяч гривен. Их уникальность заключается в редкости - они отчеканены в край ограниченном количестве. Распознать их легко, если знать, какие элементы являются ключевыми.
Об этом пишет ресурс "Монеты-ягодки".
За 1 копейку разновидности 1.35АА коллекционеры могут заплатить около 11 тыс. грн.
Ее отличают по этим признакам:
ступенчатая верхушка правого верхнего листа
маленькие ягоды
Монеты номиналом 5 копеек образца 1.1Аак 1992 можно продать за 4 тыс.- 6 тыс. грн. При их производстве произошла ошибка в монетном дворе и небольшое количество монет получило грубую насечку на группе.
Особенности монеты:
средний зуб трезубца с утолщением в верхней части
единица даты с хвостиком
гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника
группа с большой насечкой
За разновидность 2ГБк могут заплатить от 2 тыс. грн до 2600 грн.
Такие монеты можно узнать по:
четвертым зерном третьего колоса - оно разомкнуто
четвертым зерном четвертого колоса - оно касается листа
гроздью №7 - хвостик не касается ягоды
гроздью №3 - хвостик короткий и тонкий
гуртом с немалой насечкой
Эта оборотная монета была платежным средством до 2020 года. Среди выпущенных в 1992 году 25 копеек редкие разновидности, цена на которые доходит до 7 тыс. грн, а за разновидность 3ГАм можно получить 20 тыс. грн.
Как распознать 3ГАм:
К редким и дорогим относят 50 копеек 1992 года, которые чеканили во время отладки станков на Луганском станкостроительном заводе.
Разновидность монеты 2.1БАм стоит от 9 тыс. до 11 тыс. грн.
Какие особенности монеты:
Монета номиналом 1 гривна разновидности 1.1АА1 (при чем разных лет) на аукционах стоит до 20 тыс. грн.
Как ее распознать:
Продать редкие монеты можно на аукционах Виолити, Crafta, форуме "Монеты ИТК" или в специализированных группах в соцсетях.
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