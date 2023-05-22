Эти лекарства совсем не помогают: 20 препаратов, на которые мы выбрасываем деньги

Гомеопатия

Сюда относятся такие известные названия как Протефлазид, Анаферон, Нормотон, Оцилококцинум, Траумель, Лимфомиозот.

Нет никакого доказательства их эффективности. Мировая медицинская наука единодушно признает гомеопатию псевдонаукой.

Иммуномодуляторы и противовирусные

Амиксин, Кагоцел - так называемые иммуномодуляторы, якобы индукторы интерферона. Какого именно из 13 подтипов - неизвестно. В случае с Амиксином при поиске эффекта доказали только наличие побочного действия.

Виферон, Лаферобион, Лаферомакс - капли или свечи с интерфероном, который на самом деле не всасывается через слизистую оболочку, поскольку имеет очень большую молекулярную массу.

Ноотропы

Пирацетам, Ноофен, Фенибут - препараты, которые каким-то образом (механизм неизвестен) улучшают мозговое кровообращение. Доказано, что они не помогают от деменции и когнитивных нарушений.

Гинкго Билоба - мета-анализ признал исследования неудовлетворительными. Эффект от препарата равен эффекту плацебо. Доказательства того, что Гинкго Билоба имеет пользу для людей с деменцией или когнитивными нарушениями, непоследовательны и ненадежны.

Гепатопротекторы

Гептрал, Эссенциале, Гепабене, Карсил - нигде в мире не назначаются, кроме стран бывшего СНГ.