Эти лекарства совсем не помогают: 20 препаратов, на которые мы выбрасываем деньги

Такие лекарства обещают повысить иммунитет, улучшить память, защитить печень, ЖКТ и успокоить нервы. Но на самом деле они не работают.

В медицинском сообществе есть такое жаргонное название, как фуфломицины. Это ряд препаратов, которые ничего не лечат, а только выкачивают из людей деньги. Причем большинство названий этих лекарств известно нам по рекламе, рекомендациям подруги и даже от врачей, которые не слышали о доказательной медицине.

Об этом в Instagram рассказала семейный врач Лилия Коледа.

Гомеопатия

Сюда относятся такие известные названия как Протефлазид, Анаферон, Нормотон, Оцилококцинум, Траумель, Лимфомиозот.

Нет никакого доказательства их эффективности. Мировая медицинская наука единодушно признает гомеопатию псевдонаукой.

Иммуномодуляторы и противовирусные

Амиксин, Кагоцел - так называемые иммуномодуляторы, якобы индукторы интерферона. Какого именно из 13 подтипов - неизвестно. В случае с Амиксином при поиске эффекта доказали только наличие побочного действия.

Виферон, Лаферобион, Лаферомакс - капли или свечи с интерфероном, который на самом деле не всасывается через слизистую оболочку, поскольку имеет очень большую молекулярную массу.

Ноотропы

Пирацетам, Ноофен, Фенибут - препараты, которые каким-то образом (механизм неизвестен) улучшают мозговое кровообращение. Доказано, что они не помогают от деменции и когнитивных нарушений.

Гинкго Билоба - мета-анализ признал исследования неудовлетворительными. Эффект от препарата равен эффекту плацебо. Доказательства того, что Гинкго Билоба имеет пользу для людей с деменцией или когнитивными нарушениями, непоследовательны и ненадежны.

Гепатопротекторы

Гептрал, Эссенциале, Гепабене, Карсил - нигде в мире не назначаются, кроме стран бывшего СНГ.