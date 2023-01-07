Эти "лекарства" от простуды и ОРВИ не лечат, а только выкачивают деньги

Лечить можно только медикаментами?

"В период вирусных инфекций людям почему-то так хочется полечиться противовирусными: пилюльками, сиропчиками, суспензиями, капсулами… Кроме лечения нужно еще для профилактики пропить себе, а также

детям, родителям, соседу Коле и котику. .Ведь лечение/профилактика возможны только с медикаментами. Нет!" - возмущается врач.

Как правильно лечить вирусные заболевания

Вирусные заболевания лечат только симптоматически. А противовирусные – это препараты без доказательной эффективности.

"Должен подчеркнуть, что есть противовирусные, которые работают. Но это конкретный препарат на конкретный вирус. Другого не создано", - считает терапевт.

Как лечиться при любом ОРЗ:

Проветривайте помещение

Увлажняйте воздух

Много пейте жидкости

Если не хотите заболеть: