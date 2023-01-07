Эти "лекарства" от простуды и ОРВИ не лечат, а только выкачивают деньги
Многие люди при первых симптомах острого респираторного заболевания (простуды, ОРВИ, гриппа и т. п.) бегут покупать противовирусные. Но это лекарства без доказательной эффективности, которые вылечить могут только ваш кошелек от денег.
Об этом в Instagram рассказала врач Анастасия Коваль.
Лечить можно только медикаментами?
"В период вирусных инфекций людям почему-то так хочется полечиться противовирусными: пилюльками, сиропчиками, суспензиями, капсулами… Кроме лечения нужно еще для профилактики пропить себе, а также
детям, родителям, соседу Коле и котику. .Ведь лечение/профилактика возможны только с медикаментами. Нет!" - возмущается врач.
Как правильно лечить вирусные заболевания
Вирусные заболевания лечат только симптоматически. А противовирусные – это препараты без доказательной эффективности.
"Должен подчеркнуть, что есть противовирусные, которые работают. Но это конкретный препарат на конкретный вирус. Другого не создано", - считает терапевт.
Как лечиться при любом ОРЗ:
- Проветривайте помещение
- Увлажняйте воздух
- Много пейте жидкости
Если не хотите заболеть:
- Качественно питайтесь
- Много пейте
- Хорошо спите
- Мало нервничайте
- Будьте физически активными
Раньше мы писали, как вылечить ОРВИ и не оставить кучу денег в аптеке.
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