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Эти "лекарства" от простуды и ОРВИ не лечат, а только выкачивают деньги

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Суббота 07 января 2023 13:05
Эти "лекарства" от простуды и ОРВИ не лечат, а только выкачивают деньги Как нельзя лечить ОРВИ (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди при первых симптомах острого респираторного заболевания (простуды, ОРВИ, гриппа и т. п.) бегут покупать противовирусные. Но это лекарства без доказательной эффективности, которые вылечить могут только ваш кошелек от денег.

Об этом в Instagram рассказала врач Анастасия Коваль.

Лечить можно только медикаментами?

"В период вирусных инфекций людям почему-то так хочется полечиться противовирусными: пилюльками, сиропчиками, суспензиями, капсулами… Кроме лечения нужно еще для профилактики пропить себе, а также
детям, родителям, соседу Коле и котику. .Ведь лечение/профилактика возможны только с медикаментами. Нет!" - возмущается врач.

Как правильно лечить вирусные заболевания

Вирусные заболевания лечат только симптоматически. А противовирусные – это препараты без доказательной эффективности.

"Должен подчеркнуть, что есть противовирусные, которые работают. Но это конкретный препарат на конкретный вирус. Другого не создано", - считает терапевт.

Как лечиться при любом ОРЗ:

  • Проветривайте помещение
  • Увлажняйте воздух
  • Много пейте жидкости

Если не хотите заболеть:

  • Качественно питайтесь
  • Много пейте
  • Хорошо спите
  • Мало нервничайте
  • Будьте физически активными

Раньше мы писали, как вылечить ОРВИ и не оставить кучу денег в аптеке.

Также читайте, при каких симптомах нельзя производить ингаляцию.

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