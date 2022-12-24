Эти лекарства важно иметь дома на случай блекаута: список необходимых препаратов

Что нужно иметь в домашней аптечке

"Еще раз прошу всех подготовить минимальную аптечку. Врач может назначить вам лечение и по вайберу, но хорошо, чтобы препараты у вас были дома. Потому что бегать по аптеках, когда нет света, еще тот квест", - объясняет медик.

Жиравецкий советует тем, кто принимает лекарства на постоянной основе, закупить необходимые препараты хотя бы месяц вперед. Также делится списком фармацевтических средств, которые могут понадобиться каждому украинцу при простудах, отравлениях или других болезнях.

Список необходимых лекарств:

Нестероидные противовоспалительные - нурофен (ибупрофен), парацетамол, нимесил на выбор.

Антибиотик широкого спектра действия - лучше всего иметь азитромицин, он наиболее универсален. А также левомицетин, нифуроксазид.

Препараты от рвоты - метоклопрамид, церукал, мотилиум в таблетках, но можно иметь хотя бы одну ампулу церукала и шприц 2 мл.

От диареи - иммодиума несколько капсул.

Отипакс капли для ушей для детей при отитах.

Для тех пациентов, у кого есть сильные аллергические реакции, следует иметь дексаметазон в ампулах.

"Понимаю, что лекарств можно порекомендовать много, но это основное, что лучше иметь при себе дома или когда едете в путь", - добавляет Жиравецкий.

Напомним, что антибиотики в Украине продают только по рецепту. Поэтому следует заранее обсудить с семейным врачом о возможности приобрести эти препараты на будущее. Например, если вы знаете, что это лекарство часто назначает вам или кому-то из членов семьи.

Также важно заранее узнать список аптек в вашем микрорайоне, которые работают даже при выключении электроэнергии. Чаще всего такие расположены в помещении больниц или совсем рядом.