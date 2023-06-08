Эти лекарства нужно обязательно брать в путешествия: перечень, который спасет здоровье

Уезжая или еще собираясь в путешествие, вы не можете предсказать все, что произойдет. Поэтому следует заранее подготовиться к разным неожиданностям, в том числе и со здоровьем.

Семейный врач Лилия Сарахман рассказала на своей странице в Instagram , какие лекарства нужно обязательно иметь в своей аптечке.

Не забудьте также солнцезащитный крем из SPF более 30 и репелленты. На основе дета 30%, можно детям с 2 мес, или на основе пикаридина (с 2 лет). Кроме того, если определенное лекарство вы принимаете на постоянной основе, обязательно положите его в свою аптечку.

Кстати, раньше мы писали, что должно всегда лежать в детской аптечке.

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