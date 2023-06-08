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Эти лекарства нужно обязательно брать в путешествия: перечень, который спасет здоровье

Какое лекарство нужно взять в дорогу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Уезжая или еще собираясь в путешествие, вы не можете предсказать все, что произойдет. Поэтому следует заранее подготовиться к разным неожиданностям, в том числе и со здоровьем.

Семейный врач Лилия Сарахман рассказала на своей странице в Instagram, какие лекарства нужно обязательно иметь в своей аптечке.

Храните полезный список

Устройства и материалы:

  • термометр (лучше бесконтактный или электронный);
  • тонометр (для измерения артериального давления), особенно для пожилых людей;
  • бинт, вата, лейкопластырь;
  • антисептик для рук.

Препараты:

  • обезболивающие/жаропонижающие (детям только на основе парацетамола или ибупрофена);
  • солевой раствор для носа;
  • гипертонический солевой раствор;
  • сосудосуживающие капли по возрасту.

Примеры средств

  • Антисептики для ран: хлоргексидин (можно с 2 месяцев), мирамистин, октенисепт.
  • Антигистаминные от аллергии на основе левоцитиризина.
  • Антибактериальная мазь: банеоцин, бактробан.
  • Мазь на основе цинка от ран, укусов: цикапласт, цикакрем.
  • Для облегчения последствий ожога врач советует брать Пантенол, но только на 5-й день ожога.
  • Оральные регидратационные растворы для предотвращения обезвоживания - Humana Электролит, БиоГая ОРС.
  • Глазные капли с антибиотиком - тобрекс, ципрофарм, флоксал.
  • Спазмолитик только для взрослых - дротаверин.

Не забудьте также солнцезащитный крем из SPF более 30 и репелленты. На основе дета 30%, можно детям с 2 мес, или на основе пикаридина (с 2 лет).

Кроме того, если определенное лекарство вы принимаете на постоянной основе, обязательно положите его в свою аптечку.

Кстати, раньше мы писали, что должно всегда лежать в детской аптечке.

Читайте также, как экономить на покупке лекарства, если нет денег.

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