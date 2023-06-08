Эти лекарства нужно обязательно брать в путешествия: перечень, который спасет здоровье
Какое лекарство нужно взять в дорогу (фото: Freepik)
Уезжая или еще собираясь в путешествие, вы не можете предсказать все, что произойдет. Поэтому следует заранее подготовиться к разным неожиданностям, в том числе и со здоровьем.
Семейный врач Лилия Сарахман рассказала на своей странице в Instagram, какие лекарства нужно обязательно иметь в своей аптечке.
Храните полезный список
Устройства и материалы:
- термометр (лучше бесконтактный или электронный);
- тонометр (для измерения артериального давления), особенно для пожилых людей;
- бинт, вата, лейкопластырь;
- антисептик для рук.
Препараты:
- обезболивающие/жаропонижающие (детям только на основе парацетамола или ибупрофена);
- солевой раствор для носа;
- гипертонический солевой раствор;
- сосудосуживающие капли по возрасту.
Примеры средств
- Антисептики для ран: хлоргексидин (можно с 2 месяцев), мирамистин, октенисепт.
- Антигистаминные от аллергии на основе левоцитиризина.
- Антибактериальная мазь: банеоцин, бактробан.
- Мазь на основе цинка от ран, укусов: цикапласт, цикакрем.
- Для облегчения последствий ожога врач советует брать Пантенол, но только на 5-й день ожога.
- Оральные регидратационные растворы для предотвращения обезвоживания - Humana Электролит, БиоГая ОРС.
- Глазные капли с антибиотиком - тобрекс, ципрофарм, флоксал.
- Спазмолитик только для взрослых - дротаверин.
Не забудьте также солнцезащитный крем из SPF более 30 и репелленты. На основе дета 30%, можно детям с 2 мес, или на основе пикаридина (с 2 лет).
Кроме того, если определенное лекарство вы принимаете на постоянной основе, обязательно положите его в свою аптечку.
Кстати, раньше мы писали, что должно всегда лежать в детской аптечке.
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