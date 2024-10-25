Эти лекарства нельзя принимать на ночь. Они не дадут никакого эффекта

Какие лекарства нельзя принимать перед сном?

Лекарства, которые влияют на сон, могут быть рецептурным или безрецептурными. Вот несколько распространенных виновников.

Антидепрессанты

Антидепрессанты обычно назначают для лечения депрессии или тревоги и имеют различные побочные эффекты, даже в пределах одного класса препаратов. Например, среди селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОС) флуоксетин (Прозак) может быть стимулирующим и помешать уснуть.

Бета-блокаторы

Бета-адреноблокаторы, такие как метопролол (Lopressor, Toprol XL) и атенолол (Tenormin), используются в основном для лечения высокого кровяного давления или нерегулярного сердцебиения. Одним из побочных эффектов является то, что лекарство может снизить естественный уровень мелатонина в организме, гормона, который помогает регулировать ваш цикл сна и бодрствования. Если бета-блокаторы угнетают мелатонин, у вас могут возникнуть проблемы с падением или засыпанием ночью.

Деконгестанты

Противоотечные средства, такие как фенилэфрин или псевдоэфедрин, помогают уменьшить отечные мембраны в носовых проходах, позволяя больше воздуха проходить через них.

Оба препарата могут быть стимулирующими. Они могут повысить АД и частоту сердечных сокращений и могут вызвать бессонницу у некоторых людей. Их не советуют употреблять людям с проблемами сердца, инсультом или высоким кровяным давлением.

Диуретики

Такие как фуросемид (лазикс), торасемид (демадекс) и гидрохлоротиазид уменьшают количество натрия и воды в организме. Их назначают для лечения высокого АД, заболеваний почек, заболеваний печени и задержки жидкости, вызванной сердечной недостаточностью. Диуретики не влияют на сон напрямую, но они могут прервать сон, если вынудят вас пойти в туалет в течение ночи.

Лекарство от диабета

Производные сульфонилмочевины, меглитиниды, гипогликемические препараты, гормоны Общие названия: глипизид (глюкотрол), глимепирид (амарил), репаглинид (прандин), натеглинид (старликс), инсулин.

Люди с диабетом, принимающие инсулин или определенные пероральные препараты, снижающие уровень глюкозы в крови, могут ощущать ночную гипогликемию, когда уровень глюкозы в крови ночью падает ниже 70 мг/дл. Низкий уровень сахара в крови может вызвать беспокойный и раздражительный сон, а также такие симптомы как ночная потливость, дрожь, изменения дыхания, кошмары и учащенное сердцебиение.

Стероидные препараты

Пероральные стероиды, такие как преднизон, используются для уменьшения воспаления внутри организма. Преднизон стимулирует выработку гормона стресса кортизола и имитирует то, что стресс делает с организмом, то есть нарушает цикл сна. Обычно стероиды принимают кратковременно, но некоторые хронические заболевания могут потребовать более продолжительной терапии.

Препараты от деменции

Донепезил (Aricept), галантамин (Razadyne), ривастигмин (Exelon).

У людей с деменцией и у тех, у кого наблюдаются изменения памяти, циклы сна часто нарушаются. Чтобы добавить к этому, лекарства, используемые для лечения этих состояний, часто имеют эффект "пробуждения", предназначенный для улучшения бдительности. Побочные эффекты этого лекарства, такие как боль, мышечные судороги, повышение артериального давления, возбуждение и отсутствие аппетита (что может вызвать низкий уровень сахара в крови), также могут нарушить сон.

Лекарство от астмы

Их обычно называют "спасительными" лекарствами или ингаляторами для быстрого облегчения симптомов Общие названия: пирбутерол (Maxair Autohaler), альбутерол (Proventil HFA, ProAir и Ventolin HFA), левалбутерол (Xopenex).

Данные показывают, что только от 1 до 3,1% пользователей этого лекарства испытывают настоящую бессонницу. Однако другие побочные эффекты, такие как возбудимость, головная боль, сердцебиение и дрожь, могут быть большими виновниками проблем со сном, которые могут вызвать это лекарство, особенно при частом применении.

Обезболивающие препараты

Речь об опиоидных болеутоляющих. Это фентанил (Duragesic), морфин (Avinza), гидрокодон (Norco), оксикодон (OxyContin), оксиморфон (Opana) и трамадол (Ultram).

Боль может затруднять засыпание. У некоторых людей опиоидные обезболивающие препараты, иногда назначающие для лечения средней или сильной боли после операции или травмы, могут способствовать проблемам со сном, вызывая изменение циклов сна и даже апноэ, когда дыхание останавливается и возобновляется на протяжении всего цикла сна.