Эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем, чтобы не ухудшить здоровье: запомните список!

Лекарства против кашля и простуды

Если применять их в один промежуток времени с алкоголем, увеличивается риск передозировки и уровень токсичности для мозга и других органов. К тому же часто лекарства против простуды часто состоит из седативных, болеутоляющих, антигистаминных средств. Их сочетание с алкоголем может негативно воздействовать на нервную систему.

Обезболивающие

Большинство сильных обезболивающих содержат определенные ингредиенты опиоидного типа. Сочетание алкоголя с этими лекарствами может привести к подавленному дыханию. В результате этого побочного эффекта дыхание может вообще прекратиться.

Кроме того, сочетание обезболивающего с алкоголем повышает токсичность обоих средств и оказывает негативное влияние на работу печени и мозга.

Внимательно проверяйте, с чем лекарственное средство совместимо, а с чем - нет (фото: Freepik)

Лекарство против диабета и холестерина

Если принимать эти лекарства вместе с алкоголем, повышается вероятность заболевания печени, ведь лекарственные средства против этих болезней часто оказывают негативное влияние на главный фильтр в организме человека.

Антибиотики и противогрибковые средства

Часто антибиотики пациенты назначают себе самостоятельно как метод самолечения. Однако такая методика может не включать в себя все риски. К примеру, антибиотики нельзя сочетать с алкоголем, так как повышается риск повреждения печени.

А противогрибковые препараты в сочетании с алкоголем могут вызывать покраснение, тошноту и рвоту. Однако более опасными симптомами являются расширение кровеносных сосудов, низкое кровяное давление и учащенное сердцебиение.

Сочетание лекарства с алкоголем часто приводит к отравлению организма (фото: Freepik)

Лекарства для психического здоровья

Подобные препараты сильно влияют на многие системы организма, поэтому сочетание с алкоголем может усилить токсичное действие. Кроме того, спиртные напитки снижают эффективность лекарства для психического здоровья.

К тому же, врачи предостерегают, что комбинация может усилить симптомы психического заболевания и тем самым нивелировать результаты лечения.

Бензодиазепины

Их обычно назначают для подавления тревожного состояния у пациента. Как известно, на многих алкоголь может действовать похожим образом: человек расслабляется и успокаивается. Однако сочетание лекарства с алкоголем может подействовать на нервную систему вдвойне и вызвать сонливость, угнетение дыхания, потерю сознания и опасную абстиненцию.