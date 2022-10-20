Эти лекарства воруют ваши деньги! Врач назвала фуфломицины от простуды, ОРВИ и гриппа

"Как же большими глазами иногда на меня смотрят пациенты, когда при ОРВИ даю им минимальные назначения и в списке нет противовирусных средств", - рассказывает врач.

По ее ловам, практически все разрекламированные противовирусные препараты – маркетинговый ход. Ни один из них не имеет доказательной базы. А те исследования, которые подтверждают их эффективность - фальшь и никакие серьезные зарубежные протоколы их не включают для рекомендаций.

Из наиболее известных фуфломицинов можно выделить следующие:

афлубин,

анаферон,

амизон,

новирин,

лаферобион

Фото: Эти "противовирусные" на самом деле фуфломицины (instagram.com/dr_di_pro)

Какие противовирусные и от чего все же помогают?

Доказанную эффективность имеют только противовирусные препараты от гриппа, вирусных гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и вирусов группы герпеса.

И для того, чтобы их назначить должны быть строгие показания, а не просто повторяющаяся навязчивая картинка на телевидении, особенно, когда на дворе "сезон" острых респираторных вирусных инфекций.