Это должны знать все водители. Какие лекарства могут "испортить" ваши анализы

Какие лекарства показывают положительный результат при тесте на наркотики

"Медицинский осмотр у психиатра включает в себя исследование мочи на наличие или отсутствие опиоидов, каннабиоидов, седативных или снотворных средств, кокаина, галлюциногенов, психостимуляторов", - объясняет врач.

Он добавляет, что андидепрессанты, нейролептики, нормотимики при анализе мочи не показывает, а обнаруживает: гидазепам (бензодиазепины), сибазон, феназепам, алпрозолам (ксанакс), бромазепам.

"Бензодиазепины - это не наркотики, но проверяются, потому что к ним может развиваться зависимость. Также если вы употребляли корвалол или барбовал, или корвалтаб - там также есть фенобарбитал (барбитураты), который также может показать в тестах", - говорит Скрипник.

Как сдавать анализы, если принимаете эти лекарства

В аптеке продают экспресс-тесты на выявление наркотиков. Они показывают 10 веществ: амфетамин, марихуана, морфин, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепины, кокаин, фенциклидин, метадон, экстази.

"Перед сдачей мочи в лаборатории вы можете самостоятельно проверить себя дома. Период полувыведения гидазепама 68 часов, период полного вывода - 173 часа, то есть минимум 7 дней", - объясняет психиатр.

Он советует подождать, прежде чем идти к психиатру на профилактический осмотр минимум 7 дней и не пить гидазепам.

"Если обнаружат гидазепам, придется объяснять и сдавать повторно анализы через неделю. Имейте это в виду", - добавляет врач.