Эти лекарственные травы мгновенно уберут перхоть с головы

Какие травы помогут

Эвкалипт

Он является очень мощным противогрибковым средством. Эвкалипт содержит антибактериальные свойства.

Применение эвкалипта поможет избавиться от слишком большого количества жира на волосах, инфекционных заболеваний, ускорит рост волос, а еще поможет избежать сухости, ломкости и перхоти.

Зверобой

Обладая антибактериальной функцией, зверобой ускоряет восстановление всех поврежденных тканей волос. Для наилучшего эффекта его следует использовать комплексно: принимать внутрь в качестве витаминов или настойок и втирать на те участки, где это необходимо.

Из зверобоя также можно сделать ополаскиватель для волос. Просто проварите его десять минут в воде и затем используйте ее для волос.

Цветы зверобоя (фото: uk.wikipedia.org)

Письмо березы

Он содержит дубильные вещества, которые образуют защитную пленку на ссадинах и тем самым ускоряют заживление. Отвар березовых листьев укрепляет корни волос, стимулирует их рост, устраняет зуд и перхоть при себорее, улучшает внешний вид и общее состояние локонов.



Шишки хмеля

В первую очередь шишки хмеля наделены сильным приятным ароматом. Однако это растение сочетает в себе много пользы. Шишки хмеля полезны для укрепления волос и сокращения их выпадения.

Они помогают бороться с перхотью, защищают фолликулы ломкости и противодействуют появлению секущихся кончиков, придают волосам объем, упругость и блеск.

Корни

Корень лопуха и корень аира помогают укрепить самые волосяные корни, как бы очевидно это ни звучало.

Корни лопуха (фото: etnosoft.com.ua)

Рецепт ополаскивателя для волос

В равных пропорциях смешайте хмель, корень аира и лопуха, а также немного ромашки. Проварите смесь 10 минут в горячей воде. Пользоваться отваром можно в течение двух-трех дней.

Когда травы отдадут свои свойства, процедите отвар и ополаскивайте после мытья. Важная деталь: после использования такого природного ополаскивателя волосы нельзя сушить феном, ведь весь эффект сойдет на нет.