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Эти лекарственные травы мгновенно уберут перхоть с головы

Уход за волосами с помощью трав (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Чистые и ухоженные волосы - это признак здоровой кожи головы. Однако зимой уход становится несколько сложнее из-за постоянного ношения шапки и мороза на улице. Это вредит волосяным фолликулам и может провоцировать появление перхоти.

Как избавиться от перхоти с помощью украинских лекарственных трав рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Какие травы помогут

Эвкалипт

Он является очень мощным противогрибковым средством. Эвкалипт содержит антибактериальные свойства.

Применение эвкалипта поможет избавиться от слишком большого количества жира на волосах, инфекционных заболеваний, ускорит рост волос, а еще поможет избежать сухости, ломкости и перхоти.

Зверобой

Обладая антибактериальной функцией, зверобой ускоряет восстановление всех поврежденных тканей волос. Для наилучшего эффекта его следует использовать комплексно: принимать внутрь в качестве витаминов или настойок и втирать на те участки, где это необходимо.

Из зверобоя также можно сделать ополаскиватель для волос. Просто проварите его десять минут в воде и затем используйте ее для волос.

Цветы зверобоя (фото: uk.wikipedia.org)

Письмо березы

Он содержит дубильные вещества, которые образуют защитную пленку на ссадинах и тем самым ускоряют заживление. Отвар березовых листьев укрепляет корни волос, стимулирует их рост, устраняет зуд и перхоть при себорее, улучшает внешний вид и общее состояние локонов.

Шишки хмеля

В первую очередь шишки хмеля наделены сильным приятным ароматом. Однако это растение сочетает в себе много пользы. Шишки хмеля полезны для укрепления волос и сокращения их выпадения.

Они помогают бороться с перхотью, защищают фолликулы ломкости и противодействуют появлению секущихся кончиков, придают волосам объем, упругость и блеск.

Корни

Корень лопуха и корень аира помогают укрепить самые волосяные корни, как бы очевидно это ни звучало.

Корни лопуха (фото: etnosoft.com.ua)

Рецепт ополаскивателя для волос

В равных пропорциях смешайте хмель, корень аира и лопуха, а также немного ромашки. Проварите смесь 10 минут в горячей воде. Пользоваться отваром можно в течение двух-трех дней.

Когда травы отдадут свои свойства, процедите отвар и ополаскивайте после мытья. Важная деталь: после использования такого природного ополаскивателя волосы нельзя сушить феном, ведь весь эффект сойдет на нет.

Раньше мы рассказывали, почему зимой волосы электризуются и как от этого избавиться.

Читайте также, как быстро высушить волосы без фена, если нет света.

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