Эти лекарственные травы мгновенно уберут перхоть с головы

Чистые и ухоженные волосы - это признак здоровой кожи головы. Однако зимой уход становится несколько сложнее из-за постоянного ношения шапки и мороза на улице. Это вредит волосяным фолликулам и может провоцировать появление перхоти.
Как избавиться от перхоти с помощью украинских лекарственных трав рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
Эвкалипт
Он является очень мощным противогрибковым средством. Эвкалипт содержит антибактериальные свойства.
Применение эвкалипта поможет избавиться от слишком большого количества жира на волосах, инфекционных заболеваний, ускорит рост волос, а еще поможет избежать сухости, ломкости и перхоти.
Зверобой
Обладая антибактериальной функцией, зверобой ускоряет восстановление всех поврежденных тканей волос. Для наилучшего эффекта его следует использовать комплексно: принимать внутрь в качестве витаминов или настойок и втирать на те участки, где это необходимо.
Из зверобоя также можно сделать ополаскиватель для волос. Просто проварите его десять минут в воде и затем используйте ее для волос.
Цветы зверобоя (фото: uk.wikipedia.org)
Письмо березы
Он содержит дубильные вещества, которые образуют защитную пленку на ссадинах и тем самым ускоряют заживление. Отвар березовых листьев укрепляет корни волос, стимулирует их рост, устраняет зуд и перхоть при себорее, улучшает внешний вид и общее состояние локонов.
Шишки хмеля
В первую очередь шишки хмеля наделены сильным приятным ароматом. Однако это растение сочетает в себе много пользы. Шишки хмеля полезны для укрепления волос и сокращения их выпадения.
Они помогают бороться с перхотью, защищают фолликулы ломкости и противодействуют появлению секущихся кончиков, придают волосам объем, упругость и блеск.
Корни
Корень лопуха и корень аира помогают укрепить самые волосяные корни, как бы очевидно это ни звучало.
Корни лопуха (фото: etnosoft.com.ua)
В равных пропорциях смешайте хмель, корень аира и лопуха, а также немного ромашки. Проварите смесь 10 минут в горячей воде. Пользоваться отваром можно в течение двух-трех дней.
Когда травы отдадут свои свойства, процедите отвар и ополаскивайте после мытья. Важная деталь: после использования такого природного ополаскивателя волосы нельзя сушить феном, ведь весь эффект сойдет на нет.
Раньше мы рассказывали, почему зимой волосы электризуются и как от этого избавиться.
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