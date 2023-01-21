Эти лекарственные растения легко выращивать в домашних условиях: простые правила
Некоторые лекарственные растения, которые используют в народной медицине или употребляют с профилактическими целями, а также широко применяют в кулинарии, можно без усилий вырастить в домашних условиях просто на подоконнике.
Нехитрые особенности ухода за такими полезными травами описаны в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Как выращивать лекарственные растения дома
Базилик считается крайне неприхотливым, и при этом весьма полезным растением. На землях Украины его широко использовали в старину с ритуальными значениями на особые праздники: например, на Маковея, Ивана Купала, Медовый Спас, Троицу, на праздник Богоявления и на Зеленые праздники.
Что же касается выращивания растения в домашних условиях, то делать это можно так:
- семена засыпают в широкую емкость,
- затем нужно накрыть их грунтом и полить,
- после этого - укрыть пленкой.
Рекомендуют проветривать такую рассаду ежедневно, пока ростки не выпрямятся. После появления настоящих листьев - нужно рассаживать.
Многолетнее травянистое растение семейства глухокропивых с коротким корневищем материнка помогает при простудных заболеваниях, действует как антисептик. А в кулинарии используется под названием орегано. Кроме того, часто материнку используют в качестве инсектицида для борьбы с домашними паразитами (клопами, блохами, молью).
Вот что нужно знать о выращивании:
- куст размножают делением, разрезая на части так, чтобы было несколько здоровых почек,
- для них требуются горшки емкостью не менее 3 литров.
Лаванда, род растений семейства глухокропивых, считается расслабляющим и успокаивающим. А еще из цветков лаванды получают ценное лавандовое масло, используемое в парфюмерии и медицине. Некоторые виды лаванды выращивают как декоративные. Выращивать в домашних условиях можно так:
- обратите внимание, что в помещении живет только мелколистная лаванда,
- растение размножают черенками в горшки на 3 литра,
- лаванда требует света не менее 12 часов и температуру 20-23 градусов по Цельсию.
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