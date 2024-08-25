Эти полезные и дешевые продукты помогают похудеть и снижают болезни сердца

Правильное питание является важной составляющей здоровья и хорошего самочувствия. Некоторые продукты могут помочь похудеть и снизить риск сердечных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Online lbrary.
Американские исследователи определили два важных продукта, которые могут являться секретом эффективного похудения. Разнообразие пищевых продуктов, таких как орехи, курятина и свинина оказывает положительное влияние на здоровье. А это в свою очередь клетчатка и белок.
Профессор Манабу Т. Накамура, ведущий исследователь Университета Иллинойса, рассказал, что разнообразие питания является ключевым для людей, сидящих на диете.
Исследовательский проект длился круглый год, в нем принимало участие 22 человека, которые посещали обучающие сессии и использовали данные для принятия обоснованных решений относительно своего пути к похудению.
К концу 365 дней было обнаружено, что 41% участников сбросили более 5% своей массы тела, успех объясняется увеличением потребления клетчатки и белка.
Во многих случаях, как сообщается, это предполагало увеличение потребления клетчатки до 20 г и потребление белка до 80 г в день.
Эксперт отметил, что для эффективности диет и похудения необходимо увеличить потребление белка и клетчатки с уменьшением калорий.
Фрукты, такие как авокадо, банан и киви, являются отличным источником клетчатки. Однако ее также можно получить из круп, макаронных изделий семян и других продуктов.
Употребление таких продуктов не только помогает похудеть, но может снизить риск инсульта, диабета второго типа и сердечных заболеваний.
В то же время, белок, который содержится в нежирном мясе, рыбе, яйцах и сыре, также является ключевым фактором сбалансированного питания. Это также полезно для костей и даже можно снизить кровяное давление.
Существуют некоторые советы, которые помогут контролировать рацион по улучшению работы сердца:
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