Эти полезные и дешевые продукты помогают похудеть и снижают болезни сердца

Что показало исследование

Американские исследователи определили два важных продукта, которые могут являться секретом эффективного похудения. Разнообразие пищевых продуктов, таких как орехи, курятина и свинина оказывает положительное влияние на здоровье. А это в свою очередь клетчатка и белок.

Профессор Манабу Т. Накамура, ведущий исследователь Университета Иллинойса, рассказал, что разнообразие питания является ключевым для людей, сидящих на диете.

Исследовательский проект длился круглый год, в нем принимало участие 22 человека, которые посещали обучающие сессии и использовали данные для принятия обоснованных решений относительно своего пути к похудению.

К концу 365 дней было обнаружено, что 41% участников сбросили более 5% своей массы тела, успех объясняется увеличением потребления клетчатки и белка.

Во многих случаях, как сообщается, это предполагало увеличение потребления клетчатки до 20 г и потребление белка до 80 г в день.

Эксперт отметил, что для эффективности диет и похудения необходимо увеличить потребление белка и клетчатки с уменьшением калорий.

Полезные продукты

Фрукты, такие как авокадо, банан и киви, являются отличным источником клетчатки. Однако ее также можно получить из круп, макаронных изделий семян и других продуктов.

Употребление таких продуктов не только помогает похудеть, но может снизить риск инсульта, диабета второго типа и сердечных заболеваний.

В то же время, белок, который содержится в нежирном мясе, рыбе, яйцах и сыре, также является ключевым фактором сбалансированного питания. Это также полезно для костей и даже можно снизить кровяное давление.

Существуют некоторые советы, которые помогут контролировать рацион по улучшению работы сердца: