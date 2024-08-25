Эти полезные и дешевые продукты помогают похудеть и снижают болезни сердца
Правильное питание является важной составляющей здоровья и хорошего самочувствия. Некоторые продукты могут помочь похудеть и снизить риск сердечных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Online lbrary.
Что показало исследование
Американские исследователи определили два важных продукта, которые могут являться секретом эффективного похудения. Разнообразие пищевых продуктов, таких как орехи, курятина и свинина оказывает положительное влияние на здоровье. А это в свою очередь клетчатка и белок.
Профессор Манабу Т. Накамура, ведущий исследователь Университета Иллинойса, рассказал, что разнообразие питания является ключевым для людей, сидящих на диете.
Исследовательский проект длился круглый год, в нем принимало участие 22 человека, которые посещали обучающие сессии и использовали данные для принятия обоснованных решений относительно своего пути к похудению.
К концу 365 дней было обнаружено, что 41% участников сбросили более 5% своей массы тела, успех объясняется увеличением потребления клетчатки и белка.
Во многих случаях, как сообщается, это предполагало увеличение потребления клетчатки до 20 г и потребление белка до 80 г в день.
Эксперт отметил, что для эффективности диет и похудения необходимо увеличить потребление белка и клетчатки с уменьшением калорий.
Полезные продукты
Фрукты, такие как авокадо, банан и киви, являются отличным источником клетчатки. Однако ее также можно получить из круп, макаронных изделий семян и других продуктов.
Употребление таких продуктов не только помогает похудеть, но может снизить риск инсульта, диабета второго типа и сердечных заболеваний.
В то же время, белок, который содержится в нежирном мясе, рыбе, яйцах и сыре, также является ключевым фактором сбалансированного питания. Это также полезно для костей и даже можно снизить кровяное давление.
Существуют некоторые советы, которые помогут контролировать рацион по улучшению работы сердца:
- используйте небольшую тарелку, чтобы контролировать свои порции
- ешьте больше низкокалорийных продуктов, богатых питательными веществами, например, фруктов и овощей
- ешьте меньше калорийных продуктов с высоким содержанием натрия
- следите за количеством порций
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