Эти контрацептивы могут вызвать инфаркт или инсульт: новое исследование

Контрацепция при половых отношениях очень важна. Большое новое исследование выявило повышенный риск при применении некоторых таблеток против беременности, внутриматочных спиралей, имплантатов, инъекций, пластырей и колец.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WalesOnline .

Что показало исследование о контрацепции?

Новое исследование, проведенное в Дании, обнаружило, что некоторые виды противозачаточных таблеток могут быть связаны с повышенным риском сердечного приступа у женщин.

Научная работа, охватившая более двух миллионов женщин, показала, что некоторые из них, принимавшие комбинированные противозачаточные таблетки с высоким содержанием гормонов, имели втрое более высокий риск сердечного приступа, чем те, кто не принимал никаких гормональных противозачаточных средств.

Ученые также обнаружили, что риск сердечного приступа был повышен у женщин, принимавших противозачаточные таблетки, содержащие дроспиренон, один из видов прогестина. Этот риск был самым высоким у женщин, принимавших таблетки с высокой дозой дроспиренона.

Важно отметить, что это исследование не доказывает, что противозачаточные таблетки вызывают сердечные приступы. Оно лишь показывает связь между ними. Однако, результаты важны и должны быть учтены женщинами и их врачами при выборе метода контрацепции.

Авторы отмечают, что абсолютный риск сердечного приступа у женщин, принимающих противозачаточные таблетки, остается низким.

Тем не менее, они рекомендуют женщинам, которые имеют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний,такие как курение, ожирение или высокое кровяное давление, обсудить со своим врачом другие методы контрацепции.

"Женщины должны быть проинформированы о потенциальных рисках, связанных с различными видами противозачаточных таблеток. Важно, чтобы они обсудили эти риски со своим врачом, чтобы принять обоснованное решение по выбору метода контрацепции", - рассказала врач Клэр Джонас.