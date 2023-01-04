Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных

Пуансетия

Это растение очень часто покупают зимой, ведь второе его название - рождественская звезда. Она относится к семейству молочайных. В ее стеблях и листьях есть ядовитые вещества. Если их съесть, то у животного возникнет тошнота и рвота.

Стебли и листья пуансетии ядовиты для домашних животных (фото: facebook/Вазоны от Натальи)

Спатифиллум

Этот комнатный цветок еще известен под названием "женское счастье", или "лилия мира". Растение довольно несложное в уходе. Имеет блестящие темно-зеленые листья и дает красивый белый цвет. Однако тем, у кого дома живут собаки или кошки, стоит отказаться от выращивания спатифиллума. Если животные погрызут листья, то получат раздражение полости рта.

Спатифиллум опасен для кошек и собак (фото: facebook.com/waw.flowers)

Тюльпаны и лилии

Эти цветы очень часто продают в горшках в начале весны. Они также токсичны для домашних любимцев, так как содержат гликозиды. Наиболее ядовитой частью являются луковицы цветов. Если ее съесть, может возникнуть рвота и гиперсаливация.

Луковицы тюльпанов очень токсичны для домашних животных (фото: facebook.com/galanthus.galanthus.9)

Алое вера

Популярное комнатное растение, которое очень ценится за свой неприхотливый "характер", представляет угрозу домашним животным. В растении имеются антрахиноновые гликозиды, которые метаболизируются кишечными бактериями с образованием соединений и увеличивают количество слизи в толстой кишке. Попадая в организм животного, ядовитые вещества провоцируют появление тремора и рвоты.

Алоэ вера не стоит выращивать тем, у кого дома есть кошки или собаки (фото: freepik)

Монстера

У этого растения очень красивая раскидистая листва, именно благодаря этому она очень полюбилась украинцам. Ее часто используют в домашнем декоре. Также она достаточно проста в уходе. Но монстера содержит нерастворимые оксалаты кальция, поэтому очень токсична для кошек.

Монстера содержит нерастворимые оксалаты кальция, которые опасны для животных (фото: freepik)

Сансевьерия

Это комнатное растение также достаточно распространено в украинских домах. У нас ее часто называют "тещин язык". И она также может нести угрозу здоровью вашему коту или собаке, если те погрызут листья растения.

Сансевьерия опасна для кошек и собак (фото: facebook/Татьяна Щирба)

Замиокулькас

Несколько лет назад это растение стало суперпопулярным в Украине. Ним стали массово декорировать зеленые зоны в ресторанах и общественных пространствах. Также она быстро прижилась в домах украинцев, потому что не сложна в уходе и с ней справляются даже начинающие. Но вместе с этим она токсична для домашних животных. Если кот или собака ее съедят, то будут мучиться от боли в желудке и рвоте.

Замиокулькас содержит токсичные вещества (фото: facebook/kaktus_rivne)