Эти хронические болезни "помогают" подцепить метапневмовирус: проверьте себя

В Украине уже зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом, который массово распространяется в мире. Некоторые хронические заболевания могут лишь способствовать тому, что человек быстро подцепит вирус.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах заболевания и когда нужно обращаться к врачу.
Метапневмовирус (HMPV) впервые обнаружен и описан в 2001 году в Нидерландах. Он распространен на всех континентах.
Для метапневмовируса характерна сезонность, как и для других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны.
Инфекция в основном протекает легко, но инфицирование в пожилом возрасте, на фоне сопутствующей патологии, приводит к увеличению тяжести заболевания. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.
Хотя HMPV может заразиться любой, в группу повышенного риска входят: новорожденные; дети до 5 лет и люди старше 65 лет.
Вирус в значительной степени распространяется при близком контакте с инфицированным человеком (воздушно-капельным путем).
При такой инфекции возникает насморк, кашель или лихорадка. Заболевания нижних дыхательных путей, которые могут вызываться HMPV: бронхиолит, пневмония и обострение астмы.
В большинстве случаев симптомы метапневмовируса похожи на простуду. По сравнению с гриппом, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.
HMPV
Астмаобструктивное заболевание легких, эмфизема легких
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При написании материала использовались следующие источники: сайты American Lung Association и Центр общественного здоровья Минздрава Украины.