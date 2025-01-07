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Эти хронические болезни "помогают" подцепить метапневмовирус: проверьте себя

Какие болезни могут способствовать заражению метапневмовирусом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине уже зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом, который массово распространяется в мире. Некоторые хронические заболевания могут лишь способствовать тому, что человек быстро подцепит вирус.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах заболевания и когда нужно обращаться к врачу.

Что известно о метапневмовирусе

Метапневмовирус (HMPV) впервые обнаружен и описан в 2001 году в Нидерландах. Он распространен на всех континентах.

Для метапневмовируса характерна сезонность, как и для других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны.

Инфекция в основном протекает легко, но инфицирование в пожилом возрасте, на фоне сопутствующей патологии, приводит к увеличению тяжести заболевания. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.

Хотя HMPV может заразиться любой, в группу повышенного риска входят: новорожденные; дети до 5 лет и люди старше 65 лет.

Вирус в значительной степени распространяется при близком контакте с инфицированным человеком (воздушно-капельным путем).

Основные симптомы

При такой инфекции возникает насморк, кашель или лихорадка. Заболевания нижних дыхательных путей, которые могут вызываться HMPV: бронхиолит, пневмония и обострение астмы.

В большинстве случаев симптомы метапневмовируса похожи на простуду. По сравнению с гриппом, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.

Какие болезни способствуют заражению

HMPV

Астмаобструктивное заболевание легких, эмфизема легких

 

Ранее мы сообщали, есть ли вакцина против метапневмовируса.

Также читайте, сколько случаев заражения HMPV уже зафиксировано в Украине.

При написании материала использовались следующие источники: сайты American Lung Association и Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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