Эти хронические болезни "помогают" подцепить метапневмовирус: проверьте себя

В Украине уже зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом , который массово распространяется в мире. Некоторые хронические заболевания могут лишь способствовать тому, что человек быстро подцепит вирус.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных симптомах заболевания и когда нужно обращаться к врачу.

Что известно о метапневмовирусе

Метапневмовирус (HMPV) впервые обнаружен и описан в 2001 году в Нидерландах. Он распространен на всех континентах.

Для метапневмовируса характерна сезонность, как и для других вирусов респираторной группы. Однако циркуляция HMPV начинается преимущественно зимой и продолжается до весны.

Инфекция в основном протекает легко, но инфицирование в пожилом возрасте, на фоне сопутствующей патологии, приводит к увеличению тяжести заболевания. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.

Хотя HMPV может заразиться любой, в группу повышенного риска входят: новорожденные; дети до 5 лет и люди старше 65 лет.

Вирус в значительной степени распространяется при близком контакте с инфицированным человеком (воздушно-капельным путем).

Основные симптомы

При такой инфекции возникает насморк, кашель или лихорадка. Заболевания нижних дыхательных путей, которые могут вызываться HMPV: бронхиолит, пневмония и обострение астмы.

В большинстве случаев симптомы метапневмовируса похожи на простуду. По сравнению с гриппом, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.

Какие болезни способствуют заражению

HMPV чаще всего передается от человека к человеку во время тесного контакта с кем-то, кто инфицирован через выделения во время кашля и чихания или касания предметов, таких как игрушки или дверные ручки, на которых есть вирус.

Астма , хроническое обструктивное заболевание легких, эмфизема легких или любое другое заболевание легких в анамнезе могут повышать вероятность заболеть этой болезнью. Стоит также быть осторожными людям с ослабленной иммунной системой, включая пациентов, которые проходят химиотерапию или после трансплантации органов.

Когда обратиться к врачу

Большинству людей с легкими симптомами hMPV не нужно обращаться к врачу, поскольку болезнь должна исчезнуть сама по себе, и достаточно поддерживающего лечения симптомов в домашних условиях.

Однако, если состояние ухудшается и у вас появляется одышка, сильный кашель или хрипы, то следует обратиться к врачу.

Чтобы диагностировать инфекцию, врач может назначить лабораторные тесты, чтобы подтвердить тип вируса, вызвавшего заболевание.