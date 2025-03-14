Эти джинсы станут хитом весны 2025: стилист назвала самые горячие тренды

Джинсы slouchy

Этот тип джинсов характеризуется свободным, расслабленным кроем, что создает эффект "небрежного" образа. Большинство моделей имеют высокую талию, что подчеркивает линию бедер и делает фигуру более пропорциональной.

"Широкие джинсы в пол остаются актуальными. Мне нравится, как такие джинсы сочетаются с более изысканной аккуратной обувью на удобных каблуках и блузами или рубашками. Это создает необходимый баланс стилевых направлений", - подчеркнула стилист.



Модные джинсы на весну 2025 (скриншот)

Джинсы клеш

Джинсы клеш - это фасон, который появился в 1970-х годах, в эпоху хиппи и диско, и быстро стал символом того времени. Суть этого фасона - расширение штанин от колена вниз, что придает силуэту динамичность и свободу.

"Клеш - это то, чего среди ассортимента джинсов станет больше. Эта форма хорошо работает на оптическое удлинение", - считает стилист.

Модные джинсы на весну 2025 (скриншот)

Джинсы "подковы" или "бочки"

Это достаточно объемная модель джинсов, которые имеют характерную форму, которая расширяется от бедер до низа и напоминает изгиб подковы. Она создают эффект объемных бедер и сужаются в области косточек, что выглядит очень оригинально.

Часто такие брюки из денима имеют высокую посадку, что придает образу элегантности. Кроме того, благодаря своей "подковообразной" форме эти джинсы подчеркивают талию, не ограничивая движения.



Модные джинсы на весну 2025 (скриншот)

Белые и молочные джинсы

В 2025 году в тренде белые джинсы. Этот цвет стал самым популярным, отодвинув классические синие и черные оттенки. Белые джинсы подойдут для самых разных стилей и легко комбинируются с одеждой любых цветов и фасонов, что делает их универсальными. Их можно носить как с casual-образами, так и с более элегантными ансамблями.

"Такие джинсы можно миксовать просто со всем", - подчеркнула стилист.



Модные джинсы на весну 2025 (скриншот)

Джинсовые рубашки

В весенний и летний гардероб также можно добавить джинсовую рубашку. Такая вещь идеально сочетается с джинсами (в том же стиле или на контрасте), создавая безупречный кэжуал-образ. Также ее можно носить с классическими брюками или шортами в теплые месяцы.



Модные джинсовые рубашки на весну 2025 (скриншот)

"Главное, чтобы такая рубашка была плотной, чтобы добавить в образы линейность и геометрию", - подытожила стилист.

Вас также может заинтересовать