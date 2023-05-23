Эти два симптома при пробуждении могут сигнализировать о раке

На какие симптомы обратить внимание

Головные боли и кашель, которые усиливаются по утрам, могут быть тревожными сигналами, которые нельзя игнорировать.

Головные боли

Врач объяснила, что опухоли головного мозга часто вызывают головные боли, которые усиливаются по утрам.

"Когда вы лежите в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует его естественное кровообращение. Головная боль имеет тенденцию уменьшаться в течение дня", - сообщила доктор.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, около 77% пациентов с раком головного мозга страдают от головных болей. NHS объясняет, что ключевым признаком головной боли напряжения является то, что она ощущается с обеих сторон головы.

Тем не менее, врач советует, при любых новых симптомах, которые вас беспокоят, посетить своего врача.

Другие явные признаки опухолей головного мозга могут включать судороги, плохое самочувствие и тошноту, чувство сонливости, потерю памяти, онемение и слабость одной стороны тела, затруднение речи и изменения зрения.

Кашель

Кашель считается одним из основных признаков рака легких, но этот симптом также может усиливаться по утрам.

"Кашель - это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в легкие. При раке легких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи. Многие пациенты с раком легких являются курильщиками и, как правило, имеют кашель курильщика, который также часто беспокоит по утрам", - отметила Дебора Ли.

Хотя утренний кашель не обязательно гарантирует смертельное заболевание, все же важно пройти обследование у врача. Доктор Ли рекомендует обратиться к семейному врачу, особенно если у вас в течение трех недель не проходит кашель.

"Немедленно обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо тревожные симптомы, такие как боль в груди, кашель с кровью, одышка или общее недомогание", - добавила она.