Эти два продукта из супермаркета приводят к смертельной болезни

Какие продукты из супермаркета приводят к раку

Алкоголь

Диетолог Николь Эндрюс из США отметила, что люди должны избегать потребления алкоголя и обработанного мяса, где это возможно, поскольку неоднократно доказано, что они способствуют развитию раковых клеток.

Николь является зарегистрированным диетологом, которая специализируется на онкологическом питании и работает с больными раком, чтобы поддерживать их выздоровление и здоровье с помощью диеты, физических упражнений и изменения образа жизни.

Эксперт сказала, что следует избегать любого алкоголя, даже красного вина, поскольку употребление связано с шестью разными типами рака.

"Употребление алкоголя - это не просто убийство здоровья вашей печени, это также повышает риск рака молочной железы, полости рта, горла, пищевода и толстой кишки", - пояснила она.

По данным Австралийского совета по онкологии, есть убедительные доказательства, что употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск рака.

Рак - не единственная опасность для здоровья, которую представляет алкоголь, поскольку он способствует увеличению веса и ожирению, а также связан с циррозом (рубцеванием) печени, алкогольной зависимостью, инсультом, самоубийством, травмами и автомобильными авариями.

Обработанное мясо

Николь также сказала, что следует избегать обработанного мяса, включая бекон, ветчину и предварительно отварные колбасы, такие как чоризо и сосиски.

Красное мясо связано с повышенным риском колоректального рака.

"Высокая температура, используемая при обработке мяса, может привести к образованию канцерогенных соединений, таких как полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины, что еще больше повышает риск рака", - сказала она.

Красное мясо содержит гемовое железо, которое во время метаболизма может образовывать вредные соединения, способные повредить толстую кишку. Есть убедительные подтверждения того, что обработанное мясо увеличивает риск рака кишечного тракта.

Переработанное мясо может содержать много жира и соли, поэтому ограничить его или вообще избегать.