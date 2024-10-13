Эти домашние животные могут заразить вас смертельной болезнью

Какие животные могут быть опасны

Черепах, игуан и лягушек часто выбирают в качестве домашних питомцев для детей, поскольку с ними легко взаимодействовать и они не нуждаются в специальном и сложном уходе. Хотя эти домашние питомцы могут быть удобными, однако стоит их избегать.

Главной причиной является то, что рептилии и амфибии могут переносить микробы, вызывающие заболевания людей, наиболее распространенной из которых является бактерия сальмонеллы.

Рептилии и амфибии часто переносят сальмонеллу в своих пищеварительных трактах, хотя сами заражению они не поддаются. Домашние черепахи с панцирем менее четырех дюймов вызывают много вспышек заболеваний во многих штатах, особенно среди маленьких детей.

Несмотря на федеральный запрет на продажу или распространение этих крошечных черепах, продажи не уменьшаются, а зафиксированные заболевания только продолжают происходить.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, недавняя вспышка сальмонеллезных заболеваний и госпитализаций охватила более 20 штатов.

Учтите, что большие черепахи и другие мелкие домашние животные, такие как мыши или хомяки, а также сельскохозяйственные животные, такие как куры, также могут переносить и распространять бактерии.

Как бактерии передаются от домашних животных детям и взрослым

Люди заражаются сальмонеллой во время физического контакта с животными, их выделениями, пищей, а также средами обитания, такими как клетки, резервуары, аквариумы и вода. Риск заражения наиболее вероятен у детей младшего возраста.

"Бактерии попадают на руки, а потом люди нечаянно касаются рта или носа", - объясняет доктор Гоманн.

Кто чаще болеет

Любой может заболеть сальмонеллезом, но дети младше 5 лет, взрослые 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями подвергаются большему риску тяжелых заболеваний и даже госпитализации.

"Дети очень маленького возраста не всегда соблюдают надлежащую личную гигиену или не понимают правила безопасности при обращении с этими животными. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет, могут иметь ослабленную иммунную систему, что делает их более восприимчивыми к болезням", - подчеркивает доктор Гоманн.

В более суровых вариантах бактерии могут попасть в кровь и оттуда заразить другие места в организме.

Какие симптомы этой инфекции

Характерными признаками диарея, лихорадка и спазмы в животе. Эти симптомы обычно появляются в течение шести часов до четырех дней после заражения и продолжаются примерно от четырех дней до недели.

Если вы заметите такие симптомы и у вас дома есть животное из группы риска, то свяжитесь со своим врачом и расскажите о признаках проблем и какое у вас животное дома.

Когда следует немедленно обратиться за медицинской помощью

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас или вашего ребенка есть какие-либо из этих серьезных симптомов:

Лихорадка

Температура выше 38,9

Диарея в течение более трех дней, которая не улучшается

Диарея с кровянистыми выделениями

Безудержная рвота

Признаки обезвоживания, такие как отсутствие частого мочеиспускания, сухость во рту и горле или ощущение головокружения при вставании.

Что делать, если у вас уже есть черепаха

Если у вас уже есть домашняя черепаха или подобное домашнее животное с высоким риском носителя сальмонеллеза, убедитесь, что все члены семьи соблюдают меры безопасности. Детям может понадобиться частое напоминание о мытье рук и безопасных играх.

Мойте руки не менее 20 секунд с использованием мыла и теплой воды после того, как прикоснулись к домашнему питомцу или его кормили, а также после того, как убрали территорию, где он живет.

"Взрослые должны обязательно научить маленьких детей правильно мыть руки", - говорит доктор Гоманн.

Играйте с любимцем с соблюдением правил безопасности. Не целуйте и не прижимайте к себе питомца, не ешьте и не пейте рядом с ним.

Держите его подальше от кухни и других мест, где вы едите, храните или готовите еду.

Соблюдайте правила гигиены. Используйте средства для гигиены, которые предназначены только для вашего питомца.

Всегда чистите клетки, аквариумы и другие предметы домашних животных на улице.

Избегайте использования кухонной или ванной мойки, поскольку это может увеличить риск распространения микробов на еду и вашу кожу.

"Но, пожалуй, лучший совет по безопасности - это просто избегать этих животных как домашних животных - или, по крайней мере, подождать, пока ваши дети значительно подрастут. Все-таки безопаснее оставаться с собаками и котами", - советует доктор Гоманн.