Эти БАДы можно "назначать" себе самостоятельно: врач назвала безопасные дозировки

Многие украинцы покупают и употребляют биологически активные добавки без назначения врача? Можно ли так делать? Какие БАДы можно назначать себе самостоятельно без врача?

На этот вопрос ответила в интервью РБК-Украина врач-эндокринолог, диетолог, автор книги "Стресс сквозь жизнь - мой mood" Екатерина Толстикова.

Какие БАДы можно принимать без назначения врача

Екатерина сообщила, что магний в глицинатной форме 200-400 мг можно принимать без проблем.

Если увеличивать дозу, могут возникать уже побочные эффекты, поэтому лучше не рисковать, отметила она.

"Сразу же говорю о витамине D: если начинаем принимать магний, делаем это постоянно, то витамин D будет снижаться. Поэтому его уровень во время приема магния надо контролировать, особенно, если он вообще у вас был низкий", - сообщила эксперт.

Толстикова не советует постоянно принимать отдельно витамин D.

"Здесь зависит от индивидуальности. Если человек имеет проблемы с усвоением витамина D, он может принимать дозы, которые будут поддерживать уровень", - уточнила врач.

По ее словам, пить этот витамин всем - это неправильная стратегия, потому что у кого-то он может быть реально в норме, а у кого-то - приведет к гипервитаминозу D, что будет влиять так же негативно.

"Что касается других препаратов, это уже лучше под наблюдением врача, индивидуально. Я бы советовала смотреть на свое питание, если оно не сбалансировано. Например, нет углеводов, есть белки, есть нарушения работы ЖКТ, нарушение усвоения. Возможно, постоянно надо принимать энзимы, но это опять же смотреть индивидуально", - резюмировала диетолог.

Также Толстикова отметила, что Омега-3 принимать всем не нужно. Потому что если человек потребляет продукты, где содержатся эти жирные кислоты, этого и так достаточно.