Эти 5 изменений родинки указывают на развитие рака кожи. Как проверить себя

Что нужно знать о меланоме

"Меланома - один из самых опасных типов рака кожи. Это злокачественное новообразование, которое развивается из пигментных клеток меланоцитов и чаще всего поражает кожу. Однако в отдельных случаях меланома может развиваться и на слизистых, под ногтями, на радужке глаза, а дальше - через кровь поражает почти все органы. Меланома может возникать не только там, где есть родинка, но и в местах, где ее нет", - пишут медики.

По данным Национального канцер-реестра Украины, в 2020 году было зарегистрировано 2422 случая меланомы, чуть более трети случаев - 37,7% - выявили во время профилактических осмотров.

"Поэтому очень важно регулярно осматривать свою кожу и своих близких - это поможет вовремя выявить подозрительные изменения", - советуют врачи.

Как самостоятельно проверить себя

Для диагностики по всему миру применяют шкалу "АВСDE".

А - (asymmetry) асимметрия - если визуально разделить родинку или пятно на коже пополам, выглядят ли половинки одинаковыми? Если нет, это может быть тревожным признаком.

В - (border) граница - родинка должна быть ровной и четкой. Зубчатые или неровные края родинки - повод для беспокойства.

С - (color) цвет - если родинка изменила окраску (например, появилось покраснение) или она просто имеет неровный цвет - это повод обратиться к врачу.

D - (diameter) диаметр - заметили, что родинка начала увеличиваться? Или ее размер больше горошины (5-6 мм), сконтактируйтесь с врачом и наблюдайте за родинкой.

E - (evoluding) развитие - поводом посоветоваться с врачом также является то, что вы заметили, что родинка или пятно на коже изменились в течение последних нескольких недель или месяцев.

Самым распространенным признаком меланомы является трансформация кожи: новые родинки или изменения в старых, а также долго не заживающие поражения кожи. Не пренебрегайте профилактическим осмотром у своего семейного врача и обратитесь к нему, если заметили тревожные изменения.

Как распознать рак кожи по родинкам (фото: Facebook/МОЗ)