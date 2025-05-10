Эти 5 продуктов медленно разрушают ваш мозг и способствуют деменции

Нейробиолог доктор Рамон Веласкес предупреждает о пяти распространенных продуктах, которые могут вредить мозгу и повышать риск деменции, особенно при регулярном употреблении в течение длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Ультрапереработанные продукты (UPF)

Эти продукты содержат большое количество сахара, соли и нездоровых жиров, способствуют воспалению и связаны с 25% более высоким риском развития деменции.

Продукты, приготовленные при высокой температуре

Жарка и гриль образуют вредные соединения (AGEs), которые могут вызывать изменения в мозге, подобные болезни Альцгеймера.

Рыба с высоким содержанием ртути

Крупные хищные рыбы, такие как меч-рыба и королевская макрель, накапливают ртуть, которая повреждает нервную ткань.

Алкоголь

Длительное потребление алкоголя уменьшает объем мозга, особенно в участках, ответственных за принятие решений.

Искусственные подсластители

Вещества, такие как аспартам, могут изменять микрофлору кишечника и способствовать воспалению, что негативно влияет на когнитивные функции.

Доктор Веласкес рекомендует заменить эти продукты на натуральные альтернативы: цельные продукты, приготовленные при низких температурах, меньшие виды рыб, природные подсластители и ограничить потребление алкоголя. Такие изменения в рационе, вместе с достаточным сном, физической активностью и умственной стимуляцией, являются ключевыми для снижения риска деменции.