Эти 5 шагов помогут сохранить здоровье вашей печени. Вот что нужно сделать

Уменьшите употребление алкоголя

"Любой алкоголь влияет на печень, но чрезмерное употребление спиртного перегружает этот орган и начинает повреждать его клетки. Чрезмерное употребление считается: потребление четырех и более бокалов за короткий период времени для женщин и пяти для мужчин. Или 8 напитков либо более в неделю для женщин и 15 или более для мужчин. Помните, что безопасной дозы алкоголя нет", - говорит врач.

Поддерживайте здоровый вес

Наличие избыточного веса увеличивает риск стеатотических заболеваний печени. Национальный институт диабета и заболеваний органов пищеварения и почек рекомендует людям с ожирением:

снизить массу тела на 3-5 % для уменьшения жира в печени

снизить массу тела на 7-10% для уменьшения воспаления и фиброза печени

"Лучшая стратегия для снижения лишнего веса или поддержания здорового веса - оставаться физически активным и соблюдать сбалансированный рацион. Быстрая потеря веса и недоедание могут ухудшить состояние печени", - предостерегает Белинская.

Употребляйте лекарства ответственно

Необходимо принимать лекарства только по назначению врача и соблюдайте рекомендованную дозировку. Печень уязвима к последствиям самолечения. Около 9% случаев повреждения печени вызваны приемом БАДов.

Питайтесь разнообразно и сбалансировано

"Ежедневно ешьте не менее 5 порций разнообразных овощей и фруктов. Одна порция должна быть величиной с кулак. Расширяйте свою продуктовую корзину и добавляйте разные цвета в вашу тарелку", - советует гастроэнтеролог.

Уменьшите количество продуктов и напитков, содержащих простые сахара, особенно фруктозы. Фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара многовато, печень превращает его в жир. Фруктоза содержится в подслащенных безалкогольных напитках, меде и сиропах.

"Получайте как можно больше разнообразных веществ из необработанных продуктов. Например, бурый рис лучше белого, цельный картофель лучше пюре, цельные зерна лучше рафинированных. Лучше съесть два яблока, чем выпить 250 миллилитров яблочного сока", - говорит врач.

Углеводы, содержащие клетчатку, метаболизируются медленнее, чем рафинированные углеводы. И обычно предотвращают колебания глюкозы в крови.

Десерты ешьте после приема основной еды. Общее потребление насыщенных жиров должно составлять менее 10% от общего количества калорий. Предпочитайте ненасыщенные жиры, они месятся в неочищенных растительных маслах первого отжима, семенах орехах, авокадо, оливках, жирной рыбе.

"Включайте в рацион две порции рыбы, которая содержит омега-3 жирные кислоты. Ограничьте потребление соли - не более 1 чайной ложки в сутки. Уменьшите потребление продуктов с добавленным сахаром, соли, рафинированных углеводов и насыщенных жиров", - говорит Белинская.

Регулярно посещайте врача

"Длительное время заболевания печени не проявляются яркой симптоматикой. Печень не болит, потому что нет нервных окончаний. Болевой синдром развивается тогда, когда печень увеличивается в размерах. Поэтому вовремя обращайтесь к врачу и проходите профилактические осмотры", - объясняет гастроэнтеролог.